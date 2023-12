No sufoco, Sada Cruzeiro vence na estreia do Campeonato Mundial de Clubes

O tetracampeão mundial de clubes, Sada Cruzeiro, estreou na edição de 2023 nesta quinta-feira (7). A equipe mineira teve parada dura contra o campeão asiático, Suntory Birds, e venceu por 3 sets a 2 (25x21; 31x29; 28x30; 23x25; 15x12).

O Sada Cruzeiro se classificou à competição graças ao título sul-americano conquistado ano passado em cima do Itambé Minas. O Cruzeiro foi terceiro colocado na última edição do Mundial e conquistou o título em 2013, 2015, 2016 e 2021.

O Suntory Birds é o atual líder do Campeonato Japonês. Na primeira rodada do Mundial, a equipe venceu o turco Halbank, de N'gapeth e Nimir. Nunca conquistou o Campeonato Mundial de Clubes.

Na sexta-feira (8), o Sada Cruzeiro enfrenta o Halbank às 8h30. Já o Suntory Birds descansa e aguarda a definição da classificação.

Suntory Birds

O Suntory Birds é uma equipe de vôlei com sede em Osaka no Japão fundada em 1973. A equipe vive um ótimo momento no Campeonato Japonês. O sucesso passa pelas mãos de um atacante respeitável: Dimitri Musersky.

Aos 36 anos, Dimitri Musersky impressiona pela sua altura: 2 metros e 18 centímetros de altura. O ucraniano, naturalizado russo, foi responsável direto pela derrota da seleção brasileira para a Rússia nas Olímpiadas de Londres em 2012, quando os russos viraram a partida que estava 2x0 para o Brasil.

A vitória em Londres deu a Musersky o ouro olímpico e o título de um dos maiores carrascos da história do Brasil. Em seu auge, o russo atacava a 3 metros e 75 centímetros do chão. Isso equivale a altura dos ônibus de dois andares de Londres.

Na partida de hoje, Musersky marcou 27 pontos.

Foto: Arquivo Pessoal

Sada Cruzeiro x Suntory Birds

O jogo foi equilibrado do início ao fim. No primeiro set, o Sada Cruzeiro foi melhor nos ataques e conseguiu abrir quatro pontos de vantagem. Efetivo nos contra-ataques, os mineiros venceram por 25x21.

Os sets seguintes foram marcados por um equilíbrio ainda maior. As equipes trocaram pontos e protagonizaram longos rally's. O segundo, terceiro, estes chegando a marca de 30 pontos, e quarto set foram decididos na vantagem mínima.

No tie-break, a partida foi disputada até o décimo ponto, quando o

conseguiu abrir três pontos. A vantagem foi providencial pra equipe fechar a partida e vencer por 3 sets a 2.

Lopez foi o maior pontuador da partida com 31 pontos.