Minas vence na volta do recesso pela Superliga Masculina

Na tarde deste domingo (7), o Itambé Minas recebeu o Monte Carmelo no primeiro jogo das equipes em 2024. Após uma boa campanha em 2023, o Itambé Minas inicia o ano com o pé direito com uma vitória por 3 sets a 0 (25x23; 25x20; 25x22).

O Itambé Minas começou a rodada na terceira colocação com cinco vitórias em oito jogos. A vitória é importante para a equipe continuar sonhando com as primeiras colocações. Com o resultado, o time vai a seis vitórias e 18 pontos.

A vitória classifica a equipe minatenista para a Copa do Brasil 2024

O central minatenista Isaac não jogou. O jogador foi poupado por sentir um incômodo no tornozelo na semifinal do Mundial de Clubes. Nesta semana, o atleta voltou a treinar com salto, mas realiza um tratamento cauteloso.

O Monte Carmelo buscava surpreender. No início da rodada, a equipe ocupava a décima colocação, uma antes da zona de rebaixamento, e busca se manter na elite do voleibol brasileiro.

O Minas enfrenta o Sesi Bauru, fora de casa, no sábado (13) às 18h30. O Monte Carmelo viaja até Santa Catarina, onde enfrenta o APAN Blumenau na quinta-feira (11) às 18h30.

Itambé Minas x Monte Carmelo

O Monte Carmelo começou o jogo jogando solto. A equipe visitante abriu quatro pontos de vantagem logo no início do set (5x9) e administrou a vantagem até a metade da parcial, quando o Minas empatou (16x16). O Monte Carmelo chegou a abrir vantagem mais uma vez (23x21) graças aos erros do adversário (dez em um set), mas em uma sequencia de saques de Paulo, o time de Minas Gerais reagiu e venceu a parcial.

No segundo set, o Minas abriu vantagem logo no início do set (6x1) e administrou a vantagem até o fim. Na terceira, e última, parcial, o jogo começou equilibrado, mas os mineiros abriram vantagem na metade da parcial (18x14) e administraram o placar para vencer o jogo.

Samuel e Murilo Radke entraram do banco e reescreveram a história do jogo pelo lado do Minas.

O ponteiro Paulo foi eleito o melhor jogador da partida e levou o troféu Viva Vôlei, mas dividiu o prêmio com Samuel:

"Muito bom ganhar em casa. Fico muito feliz com esse resultado e por vencer em casa. Feliz pelo jogo individual e pelo jogo coletivo. Dividi o prêmio com esse menino jovem que está se esforçando muito", comentou Paulo.