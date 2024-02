O Sesc RJ Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira (16.02) para um clássico na Superliga Feminina. Líder da competição, com 42 pontos, a equipe do técnico Bernardinho enfrenta o Fluminense, sexto colocado, às 21h, com expectativa de um Maracanãzinho lotado. Os últimos ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site Guichê Web. O SporTV 2 transmite o confronto.

Na temporada 2023/2024, o Sesc RJ Flamengo já enfrentou o Tricolor em quatro oportunidades e saiu com a vitória em todas. Foram três pelo Campeonato Carioca (todas por 3 a 0 - incluindo a final) e um pela Superliga (3 a 1). O retrospecto e a excelente campanha não garantem um bom resultado, mas geram uma expectativa de ver o ginásio lotado. Mesmo assim, o elenco rubro-negro mantém os pés no chão e o respeito pelo elenco tricolor.

"Estamos ansiosas para jogar contra o Fluminense no Maracanãzinho. Esperamos sempre uma grande batalha contra elas. É uma equipe forte, com muitas atacantes perigosas, por isso precisamos ser pacientes e resilientes no nosso saque e na nossa defesa", analisou a levantadora Brie.

Força do conjunto

O Sesc RJ Flamengo vem de 14 vitórias consecutivas na temporada (13 pela Superliga e uma pela Copa Brasil). A força do conjunto é um dos diferenciais da equipe, que tem várias atletas entre os destaques nas estatísticas da Superliga.

A ponteira Roni é a quarta maior pontuadora, com 252 acertos, e aparece em terceiro no saque (18 pontos). A oposta Sabrina é a oitava maior pontuadora (241 pontos).

As centrais estão entre as atacantes mais eficientes, com Juciely na liderança (55%), Valquíria em quarto lugar (54%) e Juju em sétimo (53%).

A ponteira Michelle é a segunda colocada na recepção (64%), enquanto a líbero Laís aparece em nono (60%). Já Brie ocupa o sexto lugar entre as sacadoras (16 aces).

Com 12 taças, o time carioca é o maior campeão da Superliga Feminina. Sob o comando de Bernardinho, a equipe foi ao topo do pódio da competição nacional nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro). A competição reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.