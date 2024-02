Na noite desta segunda-feira (5), o Sesi Bauru recebeu o líder da Superliga Feminina, Sesc Flamengo, em partida válida pela 15ª rodada da competição. O Sesc venceu por 3 sets a 0 (11x25; 22x25; 19x25).

O Sesc Flamengo, líder do campeonato, não perde desde o dia 18 de novembro, quando foi superado pelo Gerdau Minas no tie break. Com a vitória de hoje, são 14 jogos sem perder. As rubro-negras somam 14 vitórias em quinze jogos e 42 pontos conquistados.

O Sesi Bauru começou a rodada na quinta colocação. A equipe de Marcos Miranda soma nove vitórias em 15 jogos e 28 pontos conquistados. Na sexta-feira (16), o Sesc Flamengo recebe o Fluminense no clássico carioca às 21h. O Bauru joga no domingo (11) contra o Osasco, no José Liberatti, também às 21h.

Sesi Bauru x Sesc Flamengo

No primeiro set, o domínio foi absoluto do Sesc. A equipe abriu 7x2 logo no início do jogo e aumentou a vantagem construída ao longo do set. As cariocas venceram a primeira parcial com 14 pontos de frente, em um 25x11. Roni e Sabrina foram os destaques no ataque carioca, marcando 5 e 4 pontos, respectivamente.

Na segunda parcial, o Sesc também abriu no início e chegou a ter 13x9 a seu favor. O Bauru reagiu e virou o placar no meio da parcial (17x16) e anotou três pontos de vantagem (20x17). Porém, Bernardinho colocou Helena para aumentar a agressividade rubro-negra, e funcionou. A ponteira bloqueou Edinara (20x20) e ajudou o Sesc a virar a parcial em um 25x22.

O Flamengo abriu 3 pontos no início da terceira parcial (6x3) em contra-ataques gerados após belas defesas, sobretudo uma defesa alta de Michelle na linha dos três. O time de Bernardinho manteve a vantagem até o meio do set, quando o Sesc cometeu uma sequência de erros e permitiu que o Bauru encostasse no placar (16x17). As rubro-negras conseguiram arrumar a casa antes de uma reação paulista e venceram o jogo por 3 sets a 0.

Roni marcou 18 pontos e foi a maior pontuadora do jogo. Michelle foi eleita melhor jogadora da partida e ganhou o troféu Viva Vôlei.

"Não tem descanso. A gente está sempre pensando no próximo (jogo). Hoje, já acabou e precisamos pensar no próximo. Hoje a equipe jogou super bem [...] e não deixamos elas crescer. Agora vamos ter uma pausa merecida para descansar."