Vôlei: onde assistir aos jogos da semana?

O início da Superliga 2023/2024, programada para o dia 7 de novembro no feminino e 10 de novembro no masculino, faz com que o fã de vôlei tenha uma grade recheada de bons jogos para acompanhar.

Pensando nisso, a VAVEL montou uma lista com as partidas da semana e suas respectivas transmissões. Assim, você pode se preparar para tudo que está por vir.

Além dos confrontos da Superliga, acontece também a disputa da Supercopa Masculina e a decisão do Campeonato Carioca entre Sesc Flamengo e Fluminense.

Transmissões da Semana:

6/11 (segunda-feira): Sesc Flamengo x Fluminense às 21h (Sportv 2) - Final Campeonato Carioca

7/11 (terça-feira): Dentil Praia Clube x São Caetano às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Feminina 2023/2024

7/11(terça-feira): Pinheiros x Sesi Bauru às 21h (Sportv 2) - Superliga Feminina 2023/2024

9/11 (quinta-feira): Brasília x Osasco São Cristóvão Saúde às 17h (Sportv 2) - Superliga Feminina 2023/2024

9/11 (quinta-feira): Sada Cruzeiro x Farma Conde/ São José às 21h30 (Sportv 2) - Supercopa Masculina

10/11 (sexta-feira): Itambé Minas x Joinville às 19h (Sportv 2)- Superliga Masculina 2023/2024

10/11 (sexta-feira): Sesi Bauru x Dentil Praia Clube às 21h (Sportv 2) - Superliga Feminina 2023/2024

11/11 (sábado): Barueri x Fluminense às 18h (Canal Vôlei Brasil) - Superliga Feminina 2023/2024

11/11 (sábado): Vedacit Guerulhos x Suzano às 21h (Sportv 2) - Superliga Masculina 2023/2024

12/11 (domingo): Vôlei Renata x Sesi às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Masculina 2023/2024