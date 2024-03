Na noite desta quarta-feira (6), o Barueri recebeu o Unilefe Maringá em confronto válido pela 19ª rodada da Superliga Feminina 2023/24. Com o apoio do seu torcedor, O Maringá venceu por 3 sets a 1 (25x23; 22x25; 15x25; 20x25).

As equipes são adversárias diretas por uma vaga nos playoffs da competição. Nas últimas quatro rodadas da competição, Barueri, Maringá, Bluvôlei, Brasília e Pinheiros lutam por duas vagas das oito vagas às quartas de final.

Com a vitória, o Maringá ultrapassa o Barueri na tabela de classificação e sobe para a sétima posição. O time paranaense soma oito vitórias, 11 derrotas e 24 pontos. O resultado também faz o Maringá abrir cinco pontos de vantagem contra o nono colocado, primeiro fora da zona de classificação, Bluvôlei.

O Barueri soma sete vitórias, 12 derrotas e 23 pontos. A diferença da equipe para o Bluvôlei pode diminuir, caso a equipe catarinense vença o Sesi Bauru, em casa, amanhã (7).

Na terça-feira (12), o Barueri enfrenta o São Caetano, fora de casa, às 19h30. No mesmo dia, às 18h30, o Maringá enfrenta o Pinheiros em casa. Ambos os jogos são válidos pela 20ª rodada.

Barueri x Unilife Maringá

No aquecimento, o animador de torcida do Barueri discursou contra as mais diversas formas de preconceito. "O preconceito não faz parte do espetáculo". A medida faz parte de um pacote de mudanças aprovadas pela CBV para combater atos discriminatórios na última segunda-feira (5). A mensagem foi entoada ao longo de todos os sets.

O Barueri apresentou dificuldades na recepção no início do jogo e deu vantagem à equipe paranaense. O time de Wagão sofreu no fundamento até a metade da parcial, mas encostou no marcador com dois pontos consecutivos de Luzia, um de ataque e um bloqueio, (9x10). O Maringá não conseguiu manter sua qualidade técnica e permitiu a virada das rivais após uma sequencia de erros (17x16). O set terminou na vantagem mínima com um ataque de contra-ataque de Aline Segato.

Pressionado pela derrota no primeiro set, o Maringá apostou no saque para reverter o cenário do jogo. Nos primeiros pontos da segunda parcial, cometeu erros em sequencia no fundamento. Porém, quando ajustou seu serviço, fez estrago na recepção, e consequentemente, na virada de bola do Barueri. As mandantes, que vinham bem na virada de bola, passaram a desperdiçar pontos preciosos em erros de ataque. O Maringá conseguiu se desgarrar do marcador (18x22) e fechou o set em um ataque para fora de Jheovanna.

O segundo set também foi marcado por uma discussão entre o delegado da partida, e a comissão técnica do Maringá. Segundo um membro da CT do clube, o responsável pela partida teria "se confundido" na leitura da súmula e não viu o nome do preparador físico do clube entre os autorizados a estar em quadra. Por isso, pediu para que o profissional se retirasse, o que gerou um estresse até que a confusão fosse resolvida.

O bom saque do Maringá ditou o ritmo do terceiro set. Logo no início da parcial, o Unilife abriu três pontos de vantagem (4x1) e administrou a vantagem. Além de ser pressionado na recepção, o Barueri sofreu com um número grande de erros. A equipe da casa não conseguiu pressionar as adversárias, que jogaram com extremo conforto e abriram uma vantagem exorbitante (20x12). O bom trabalho no saque também permitiu que a virada de bola paranaense fosse efetiva.

No quarto set, o saque do Maringá fez estrago mais uma vez e permitiu que a equipe jogasse com contra-ataques quase que constantemente. Por isso, a virada de bola foi efetiva e levou o Maringá ao triunfo.

Jussara foi eleita a melhor jogadora em quadra. Dani Cechetto foi a maior pontuadora com 21 pontos. Pelo Barueri, Luzia marcou em 14 oportunidades (6 bloqueios).

Repercussões

Em entrevista, a central eleita melhor da partida comentou sobre a emoção após a vitória:

"Eu estou particularmente muito emocionada. Eu queria muito essa vitória, não só eu, como toda a equipe. Estamos brigando por uma posição melhor na tabela. É muito emocionante, eu venho me sentindo muito pressionada em toda a Superliga e hoje consegui fazer um grande jogo", comentou Jussara.

A líbero Paulina, do Barueri, acabou sentindo o joelho esquerdo após Jheovanna trombar com a atleta em uma situação de defesa. A atleta disse acerca da falta de desafio e sobre a postura da equipe nos jogos:

"Acho que o desafio deveria ter em todos os jogos, independente do adversário ou do mando de quadra. A gente sabe que hoje está cada vez mais difícil para a arbitragem...então fica complicado. Ás vezes em um momento importante, o árbitro acaba não vendo uma bola e prejudicando a gente", comentou Paulina.

"Eu acho que precisamos acreditar nos momentos difíceis. [...], o mesmo espírito que está faltando contra as equipes grandes é o que está faltando pra gente contra times que buscam os mesmos objetivos que a gente", completou.