O Sesi Bauru venceu o Montes Claros América Vôlei por 3 sets a 0, nesta terça (5) em Montes Claros (MG), no jogo válido pela 19ª rodada da Superliga. O resultado garantiu matematicamente a vaga do time paulista nos playoffs, e o confirmou o rebaixamento da equipe mineira para a Superliga B.

O lanterna da competição recebeu o Sesi, quarto colocado, num jogo que começou equilibrado, mas terminou sem muitos sustos para o time paulista. O Sesi vinha de três derrotas seguidas, e estava em busca de se classificar para os playoffs e se manter no top 4 da competição, enquanto o América buscava encontrar o caminho da vitória. No segundo set da partida, o Coelho teve o desfalque do oposto Leozão, que deixou a quadra após uma entorse no tornozelo.

O Sesi volta à quadra no próximo sábado (9), às 19h, contra o Sada Cruzeiro, na semifinal da Copa Brasil, em São José (SC). Já o MOC América entrará em quadra novamente no próximo dia 14, contra o Vôlei Renata, pela vigésima rodada da Superliga, em Campinas (SP).

Créditos: Thales Mendes/ Moc América Vôlei

Time paulista volta a vencer

O Sesi começou o primeiro set um pouco fora de ritmo, dando chances para o América equilibrar o jogo e disputar ponto a ponto com o time paulista. Mas o Sesi desequilibrou a parcial graças ao talento do oposto Darlan, que mesmo marcado fez a diferença.

A segunda parcial iniciou com vantagem do Sesi, porém o MOC América conseguiu encostar. O América conseguiu lutar e equilibrar a partida até a lesão do oposto Leozão, que sofreu entorse no tornozelo ao aterrissar na quadra após um ataque. Após isso, o Sesi aproveitou o momento de fragilidade do adversário, que sentiu a ausência do oposto, e fechou o set.

No último set, o América até tentou entrar no jogo, tomando a frente no placar em alguns momentos. Porém, o Sesi acabou com as esperanças do último colocado, apresentando volume de jogo e bom saque. O troféu Viva Vôlei foi para o líbero Douglas Pureza, que teve uma ótima atuação no passe e na defesa.