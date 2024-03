Thaísa, dona de dois ouros olímpicos, está próxima de uma marca histórica. A jogadora de 36 anos deve alcançar a marca de 5 mil pontos na Superliga Feminina na próxima sexta-feira (8) contra o líder Sesc Flamengo, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).

A central soma 4.996 pontos totais no torneio. Para alcançar a marca, Thaísa precisa de quatro acertos. A jogadora começou a temporada com 4.786 pontos, e após 16 jogos - em que não entrou em quadra em dois- marcou 210 pontos.

A atleta disputa a Superliga Feminina desde os 16 anos. Iniciou a trajetória no Minas Tênis Clube, mas acumula passagens por Rexona (RJ) e Osasco. Thaísa é heptacampeã do torneio.

“Não busco estatísticas se sou a maior nisso ou naquilo. Busco a estatística do jogo no momento, como está a minha eficiência de ataque, se eu estou ajudando ou não. Mas é muito importante saber disso, é bacana. São 23 anos de voleibol, mas é uma trajetória muito longa de dedicação, de muito amor pelo que eu faço. É gratificante saber que, mesmo depois de tanto tempo, ainda estou em alto nível. Claro que sempre busco melhorar. Tem momentos que dá, tem outros que não dá, mas estou sempre nessa busca constante de evolução”, afirmou Thaisa.

A marca será comemorada no Dia Internacional da Mulher, e é mais um motivo de orgulho para a atleta:

“Eu sempre falo dessa luta da mulher, de igualdade em muitas situações: de gênero, salarial, de reconhecimento, visibilidade, a importância da mulher na sociedade. Muitas vezes somos desmerecidas ou levadas em conta apenas por um rosto bonito, sempre medida por beleza, pelo corpo, e não sendo observada pela inteligência, pela capacidade, pela entrega, pelo que a gente tem de tão incrível que temos a oferecer, nossa força”, ressalta Thaisa.

“Estamos vencendo muitas barreiras nessa luta, não só na vida, mas no esporte também. Sempre vou bater nessa tecla da nossa força, da nossa coragem, da nossa resiliência, e o quanto que a gente precisa de atenção, dessa visibilidade, desse patrocínio, de igualdade. Porque a dedicação e a força de vontade são as mesmas dos homens. A gente abdica de muitas coisas, muitas vezes até mais do que os homens, porque a gente também tem o fato de querer ser mãe, de querer ter filhos, construir nossa família, e muitas vezes só adia isso, cada vez mais, porque se fizer essa escolha, a gente perde espaço, a gente não tem apoio. Muitas vezes a mulher é menos valorizada se for mãe. Que sigamos lutando contra isso, mostrando a nossa força, que tem muitas pessoas que se inspiram na gente e podemos cada vez mais mudar com relação a isso. Sigo querendo servir de inspiração para essas mulheres não só no esporte, mas na vida”, completou a central.

Além de inspiração nas quadras, Thaísa também é querida pelos fãs nas redes sociais. Apelidada carinhosamente de "patroa" e "mami", a central não esconde a felicidade de receber o carinho dos fãs:

“Acho sensacional. Me divirto, entrei na brincadeira. Fico muito feliz porque quando começaram a me chamar assim foi com muito carinho e recebi muito carinhosamente também. É divertido, eu amo, e é uma forma alto astral. Espero corresponder esse carinho todo que a torcida brasileira tem enviado para mim”, disse Thaisa