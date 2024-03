Maique, líbero do Itambé Minas, recebeu propostas do Brasil e do exterior para a próxima temporada. O jogador, de 26 anos, está no Minas há nove anos, e não descarta a possibilidade de trocar de ares na temporada 2024/2025.

“O mercado tem se movimentado bastante e há algumas sondagens de dois clubes aqui do Brasil e alguns interessados do exterior também. Estou vendo a melhor opção, a melhor proposta para poder tomar uma decisão de onde vou querer ficar, onde vai me fazer bem e que me ajudará a evoluir ainda mais. Acho que, nas próximas semanas, já terei uma decisão concreta”, afirmou Maique.

Melhor líbero das três últimas Superligas, do Campeonato Sul-Americano e do Mundial de Clubes, Maique lidera o ranking de recepção da Superliga 2023/2024. Ele aparece com 70% de aproveitamento, sendo o melhor passador da comepetição até o momento. Seu companheiro de equipe, o ponteiro Lucas Lóh, também aparece entre os seis primeiros colocados do ranking, com 65%.

“Fico muito feliz por estar liderando as estatísticas de passe e isso mostra muito do meu trabalho, do meu dia a dia cada temporada. Quero dar continuidade a isso, de estar evoluindo, acho que isso sela toda a minha dedicação. É um gatilho positivo de que estou no caminho certo e para continuar buscando e me desafiando cada vez mais”, disse Maique.

Inspirado pela mãe

A um dia do Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta (8), Maique destaca que sua mãe, Dorinha, é sua maior inspiração.

"Minha mãe é o meu orgulho todos os dias e em todos os aspectos da minha vida. Ela é muito guerreira, sempre fez tudo pela família. Ser mulher é tão divino, é uma dádiva de Deus. É quem gera uma vida. Que continuem lutando, cada uma com a sua história, sua força, e que nunca desistam, que sejam sempre mais além. A minha mãe resume muito o que é ser uma mulher empoderada, forte, persistente em seus sonhos, batalhadora", conta Maique.