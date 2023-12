Pela Superliga, Itambé Minas tropeça diante do Guarulhos

O Itambé Minas tropeçou no último compromisso do ano. Na noite deste sábado (23/12), o time minastenista encarou o Vedacit Guarulhos, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). Apesar do equilíbrio do confronto, válido pela 8ª rodada da Superliga BET7K Masculina 2023/24, os donos da casa levaram a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 22/25, 27/25 e 25/17. O Paredão Azul segue em terceiro lugar na tabela de classificação, com 15 pontos.

O ponteiro e capitão do Itambé Minas, Lucas Lóh, comentou sobre a partida. “O Guarulhos fez um bom jogo. Direcionaram bem o saque e foram eficientes no sistema defensivo, então não podemos tirar o mérito deles. O nosso time falhou em alguns momentos, mas precisamos manter a cabeça no lugar. Estamos vindo de uma sequência de jogos muito pesada, então esta pausa será importante para a nossa equipe descansar e voltar com tudo para o restante da temporada”, afirmou.

Agora, o elenco do Itambé Minas terá uma pausa para o recesso de fim de ano, mas seguirá um plano de treinamentos para a manutenção da forma física. O primeiro compromisso do time minastenista em 2024 será na capital mineira, no dia 7 de janeiro, às 16h, contra o Azulim Gabarito Monte Carmelo. Na sequência da Superliga, o time minastenista vai enfrentar o Sesi Bauru fora de casa, no dia 13 de janeiro, às 18h30.

Superliga BET7K masculina | Fase classificatória - Turno

10/11 | Itambé Minas 3 x 0 Joinville | Arena UniBH | 25/21, 25/20 e 25/22

13/11 | Araguari 0 x 3 Itambé Minas | Araguari (MG) | 25/21, 25/22 e 25/22

20/11 | Itambé Minas 3 x 0 Suzano | Arena UniBH | 25/22, 25/23 e 25/18

24/11 | São José 3 x 0 Itambé Minas | São José dos Campos (SP) | 25/17, 25/23 e 25/21

28/11 | Itambé Minas 3 x 0 Apan/Roll-on Blumenau | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16

18/12 | Itambé Minas 3 x 0 MOC América | Arena UniBH | 25/18, 25/23 e 25/19

20/12 | Sada Cruzeiro 3 x 0 Itambé Minas | Contagem (MG) | 25/14, 25/23 e 25/21

23/12 | Vedacit Guarulhos 3 x 1 Itambé Minas | Guarulhos (SP) | 25/22, 22/25, 27/25 e 25/17

7/1 - 16h | Itambé Minas x Azulim Gabarito Monte Carmelo | Arena UniBH | SporTV

13/1 - 18h30 | Sesi Bauru x Itambé Minas | Bauru (SP) | SporTV

16/1 - 21h | Itambé Minas x Vôlei Renata | Arena UniBH | SporTV