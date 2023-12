Praia Clube termina em quarto lugar no Mundial de Clubes

Neste domingo (17), aconteceu a disputa de terceiro lugar e a grande decisão do Campeonato Mundial de Clubes de vôlei feminino. A equipe do Praia Clube terminou a competição em quarto lugar, enquanto o Eczacibasi sagrou-se tri-campeão mundial.

No primeiro jogo do dia, o Praia Clube perdeu para o Tianjin Bohai por 3 sets a 1 (23x25; 20x25; 25x17; 19x25).

Na grande decisão, o Eczacibasi venceu o Vakifbank no tie-break (19x25; 25x23; 25x23; 23x25; 15x9).

Dentil Praia Clube x Tianjin Bohai

Comandadas pelo poder ofensivo da ponteira Li, o Tianjin Bohai abriu 2x0 contra o Praia. A equipe chinesa jogou a frente do placar em praticamente todo o set e não deu chance às adversárias.

No terceiro set, o time chinês abaixou a guarda e permitiu que o Praia Clube crescesse no jogo. A oposta Tainara foi a bola de segurança das mineiras e a equipe levou o jogo ao quarto set.

Em seguida, o Tianjin voltou ao ritmo dos dois primeiros sets e venceu a partida.

A medalha de bronze foi muito celebrada, visto que essa é apenas a segunda vez que uma equipe da China consegue o feito. A última vez foi em 2013, quando o Guangdong venceu o Zurich por 3 sets a 0.

Tainara foi a maior pontuadora da partida com 32 pontos.

Eczacibasi x Vakifbank

Após perder o primeiro set, o técnico do Eczacibasi, Fahrat, mudou as peças do seu time. Gray, Elif e Beyza entraram na equipe e mudaram a história da partida, junto com Boskovic. As selecionáveis melhoraram o sistema de bloqueio e ataque.

Nos sets seguintes, as equipes duelaram de forma equilibrada, como é de costume. Quem desiquilibrou foi ela: Tijana Boskovic. A canhota marcou 27 pontos, a maioria em momentos decisivos do jogo.

Jordan Thompson foi a maior pontuadora da partida com 33 pontos.