Na tarde desta quinta-feira (25), a CBV publicou em suas redes sociais a segunda lista de convocadas visando a Liga das Nações 2024. Dentre as listadas, estão parte do elenco do Gerdau Minas, Dentil Praia Clube, Scandicci, Fenerbahçe e LKS Lodz.

Lista de convocadas:

O técnico José Roberto Guimarães convocou as seguintes atletas:

Thaísa Daher (Gerdau Minas)

Roberta Ratzke (LKS Lodz)

Kisy (Gerdau Minas)

Tainara (Dentil Praia Clube)

Ana Cristina (Fenerbahçe)

Pri Daroit (Gerdau Minas)

Carolana (Scandicci)

Júlia Kuddies (Gerdau Minas)

Natinha (Dentil Praia Clube)

Nyeme (Gerdau Minas)

As atletas se apresentam em Saquarema (RJ) para o início dos treinamentos na segunda-feira (29) na parte da tarde.

Já estão treinando no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CBV): Lorenne, Macris, Gabi, Rosamaria, Diana e Júlia Bergmann.

A central Luzia e a ponteira Helena, convidadas, também participam dos trabalhos.

Zé Roberto fala sobre a Preparação

Em entrevista, o técnico José Roberto Guimarães comentou sobre como está sendo feita a preparação da Seleção, que visa os Jogos Olímpicos Paris 2024:

O treinamento vai ser muito individualizado, pra que a gente consiga preservar todas as atletas em todos os momentos. A gente não pode perder ninguém. A gente tem que torcer pra que ninguém se machuque e que saia tudo contento.", comentou Zé.

O Brasil estreia na VNL 2024 contra o Canadá, no Maracanãzinho, no dia 14/05 às 21h. Os ingressos já estão a venda. Garanta aqui.