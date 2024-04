Praia Clube cala o Maracanãzinho e está na final da Superliga

No segundo jogo da semifinal, disputado nesta sexta (12), o Dentil/Praia Clube venceu o Sesc Flamengo por 3 sets a 1 (23-25, 25-16, 25-20 e 25-20), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). O Praia fechou a série melhor de três em 2 a 0, e é o primeiro finalista da Superliga 2023/2024. Com esta vitória, alcançou a marca de seis finais de Superliga consecutivas. A equipe mineira aguarda seu adversário, que sairá da série entre São Cristóvão Saúde/Osasco e Gerdau Minas.

Num jogo emocionante, o Praia jogou melhor, foi bem em todos os fundamentos e contaram com o emocional forte para derrotar o Flamengo. O Praia Clube terminou a fase classificatória em quarto e o Sesc Flamengo, em primeiro. Mas o voleibol apresentado pelas rubro-negras na fase classificatória não apareceu. O técnico Bernardinho Rezende fez alterações no time no decorrer da partida, trocando a oposta Sabrina pela ponteira Helena, mas o Sesc não conseguiu jogar bem, tendo dificuldade no sistema defensivo e no contra-ataque.

Mesmo desfalcado, sem a levantadora Naiane, e com algumas lesões no elenco — a levantadora Claudinha jogou com uma lesão crônica no pé e a central Adenízia com um estiramento na panturrilha — o técnico Paulo Coco apostou na força do grupo e o Praia levou a melhor, calando a torcida rubro-negra em pleno Maracanãzinho.

A partida também marcou a despedida da central Juciely, capitã do Flamengo, que fez seu último jogo na carreira. A central de 43 anos jogou 14 temporadas pelo Sesc Flamengo, além de ter passagens por Minas, São Caetano e Osasco. Também disputou a olímpiada do Rio pela seleção brasileira, em 2016.

O Praia Clube agora aguarda seu adversário, que sairá da série entre Osasco e Minas Tênis Clube. O Minas saiu na frente e venceu o primeiro jogo, e poderá se classificar caso vença o segundo. Caso o Osasco vença, forcará o jogo desempate. A final da Superliga será disputada no dia 21 de abril, no ginásio Geraldão, em Recife (PE), às 10h.

Time de Uberlândia irà à sexta final consecutiva

O primeiro set da partida começou tenso e equilibrado, sem nenhuma das equipes conseguir abrir vantagem no placar. O Sesc Flamengo teve dificuldades no passe, visto que o Praia decidiu forçar o saque. O sistema defensivo do Flamengo não estava muito bem, o que dificultou a distribuição da levantadora canadense Brie King. Do outro lado, o Praia teve dificuldade na virada de bola, com a ponteira russa Sofya Kuznetsova não conseguindo pontuar.

O Flamengo melhorou no jogo na reta final da parcial. No 24 a 22, o técnico Paulo Coco fez uma inversão, colocando Milla e Tainara no lugar de Claudinha e Monique, o que fez o Praia encostar no placar. Logo, foi a vez do Flamengo parar, e no retorno, a ponteira Michelle fechou a parcial em 25 a 23.

Na segunda parcial, o Praia entrou no jogo. A oposta Tainara começou no lugar de Monique, e foi importante para a reação mineira na partida. O Praia Clube veio agressivo, virando muitas bolas e com o sistema de marcação de bloqueio bem ajustado. A central Adenízia trancou a rede, dificultando a virada de bola do Flamengo. Com o bloqueio praiano ajustado, o jogo rubro-negro ficou previsível, com a maioria das bolas centradas na oposta Sabrina e na ponteira americana Roni. O Praia chegou a fazer 20 a 9 no placar. O técnico Bernardinho decidiu fazer a inversão, com Rose e Helena no lugar de Brie e Sabrina, e o time rubro-negro tentou uma reação, fazendo 24 a 16. Mas não foi o suficiente, e no ponto de Kasiely, o Praia fez 25 a 16.

O Praia Clube abriu 4 a 0 no terceiro set, e o Flamengo mexeu, tirando a oposta Sabrina — que teve dificuldade em virar bola — e colocou Helena. O Flamengo começou a se achar na parcial, encostou no placar, fez 7 a 5, mas o Praia freou a reação pedindo tempo. Após o tempo técnico, o Praia seguiu jogando bem, abrindo 12 a 6 no placar, e cometendo poucos erros.

O Sesc errou mais, teve dificuldade no contra-ataque e no passe, e o Praia aproveitou o momento ruim das adversárias. Após uma passagem de Michelle no saque, o Sesc reagiu, fez 21 a 17, entrou no jogo e viu o placar ficar apertado, fazendo 20 a 22. Mas o Praia Clube conseguiu ajustar o jogo, acabou com a reação rubro-negra e fechou a parcial em 25 a 20.

Na quarta parcial, os times voltaram a fazer um jogo equilibrado, com muitos rallys. A ponteira americana Roni conseguiu virar algumas bolas, e o jogo ficou empatado em 8 a 8. Mas o Flamengo voltou a errar, e o Praia continuou jogando com o passe na mão, dando liberdade a levantadora Claudinha para distribuir bem o jogo. O Praia foi bem nos bloqueios, com Adenízia liderando o paredão amarelo, e fez 13 a 9.

O Flamengo penou no passe e na defesa, e viu o Praia abrir 17 a 12. A oposta Tainara, que havia entrado no final do primeiro set, foi bem no ataque e no bloqueio, pontuando bastante para o Praia. O Sesc tentou reagir no final do set, chegando a encostar em 19 a 17, mas o Praia Clube foi muito superior em todos os fundamentos e fechou a parcial em 25 a 21. A central Adenízia foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos e foi escolhida a melhor jogadora, levando o troféu Viva Vôlei para casa.