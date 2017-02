Alison e Bruno são superados pelos americanos Dalhausser e Lucena no ‘Gigantes da Praia’

Foi um duelo com três campeões olímpicos realizado dentro de uma arena de tênis. Neste domingo (5), no Parque Olímpico, aconteceu o evento 'Gigantes da Praia' com direito a presença da dupla campeã da Rio-2016 Alison e Bruno Schmidt. No entanto, nem mesmo a força da torcida foi suficiente para repetirem a boa atuação da Olímpíada e acabaram superados pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets 0, parciais de 21/17 e 21/18.

Até então, em cinco confrontos realizados entre Alison e Bruno e Dalhausser e Lucena eram três vitórias dos brasileiros e duas da dupla dos Estados Unidos. A mais memorável delas aconteceu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio, onde a parceria verde e amarela venceu por 2 sets a 1 (21/14, 12/21, 15/9), abrindo caminho para a conquista do ouro olímpico dias depois.

Na preliminar do ‘Gigantes da Praia’, também teve voleibol de alto nível. Medalhista de prata na Rio-2016, Ágatha estreou sua nova dupla ao lado de Duda, campeã olímpica da juventude, com vitória por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/19, contra a também dupla brasileira composta por Ana Patrícia e Rebecca.

Gigantes da Praia

O Gigantes da Praia é um evento amistoso que acontece no Centro Olímpico de Tênis (COT), dentro do Parque Olímpico, em ação inédita do vôlei de praia brasileiro. Os ingressos custaram R$ 40 (cadeira) e R$ 200 (área VIP).

A estrutura e o planejamento do 'Gigantes da Praia' são consideradas como diferencias para a organização. Toda operação que colocará areia na quadra de tênis será realizada sem dano ao local. Uma lona impermeável será responsável por proteger o piso, que receberá 210 toneladas de areia.