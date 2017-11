Hinode Barueri acerta contratação de Thaísa por empréstimo

Foto: Divulgação/ Hinode Barueri

Disputando a Superliga pela primeira vez na história, o Hinode Barueri, equipe criada por José Roberto Guimarães em 2016, segue reforçando o seu elenco para a temporada 2017/18. Nesta quarta-feira (1º), o time paulista anunciou a contratação da central Thaísa. A jogadora, que chega por empréstimo até o fim da temporada, será apresentada nessa quinta-feira (2), antes da partida contra o Valinhos, no Ginásio José Corrêa, em Barueri, às 17h (de Brasília).

Em setembro deste ano, Thaísa conseguiu liberação junto ao seu clube, o turco Eczacibasi Vitra, para atuar no voleibol brasileiro assim que se recuperasse de uma lesão que sofrera no tornozelo. Em contrapartida, a meio de rede renovou o seu contrato com o time europeu até 2019.

+ Reforço de peso: via empréstimo, Thaísa atuará no vôlei brasileiro durante temporada 2017/18

Bicampeã olímpica com Zé Roberto Guimarães, Thaísa optou por retomar a parceria com o técnico. A atleta, inclusive, vinha treinando há cerca de um mês no Sportville, centro de treinamento de Guimarães, em Barueri. Apesar de todo o esforço, a central só deve voltar às quadras no início de 2018.

+ Guia VAVEL Superliga Feminina de vôlei 2017/2018: Hinode Barueri

Além de Thaísa, a oposta polonesa Kasia Skowrosnka, que chegou na última semana, será apresentada pelo Barueri nesta quinta. A ponteira Jaqueline e a levantadora Francine também foram anunciadas recentemente.

"É com muita alegria que anuncio que a partir de agora eu vou jogar pelo @hinodebarueri! EBAAAA!!!! Agradeço a todos do time, e ao nosso patrocinador topissimo Hinode, que me recebeu muito bem e fez de tudo para que eu pudesse fazer parte dessa equipe!!! Ahhhh e sem esquecer de vcs meus queridos Fãs q torcem tanto por mim e que sempre me apoiaram!!!! Espero ver todos na arquibancada em breve! SE DEUS QUISER! Amemmmmmm!!! Hahaha obs:(Deus n.1 + Eu n.6)", comemorou Thaísa em seu Instagram.