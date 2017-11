Praia Clube vence Sesi-SP fora de casa e permanece líder da Superliga Feminina

INCIDENCIAS: Jogo válido pela oitava rodada da Superliga Feminina 2017/18, disputado no ginásio do SESI-SP, em Santo André (SP).

Segue tudo normal para o Dentil/Praia Clube. A equipe mineira não conhece outro resultado na competição que não seja o 3 sets a 0, favorável a ela, obviamente. Nesta sexta-feira, a equipe comandada pelo técnico Paulo Coco venceu o Sesi-SP, no ginásio do Sesi, em Santo André (SP), em partida válida pela oitava rodada da Superliga Feminina 2017/18. As parciais foram de 25/17, 25/10 e 25/11.

Um dos destaques da partida foi a ponteira Fernanda Garay, eleita em votação popular a melhor jogadora em quadra, recebendo, assim, o Troféu VivaVôlei CIMED. Com 14 acertos, Garay também foi a maior pontuadora do duelo, e falou sobre o desempenho de sua equipe.

“Nosso grupo fez a diferença. Ganhamos essa partida com todas as jogadoras jogando bem. Fico feliz com o VivaVôlei, mas esse troféu é de todo grupo. Agora, teremos uma sequência difícil de jogos, mas vamos seguir trabalhando forte para buscarmos bons resultados nesses jogos”, disse.

Líder isolado, com 24 pontos, o Praia Clube volta à quadra na próxima sexta-feira (23), quando enfrenta o Osasco, às 21h30, em Uberlândia. No mesmo dia, o Sesi-SP buscará o primeiro triunfo na competição, diante do Pinheiros, às 19h, no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). A equipe paulista segue na lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado em oito partidas.

Resumo da partida

Como tem acontecido na Superliga, seja jogando dentro ou fora de casa, o Praia Clube não abre mão de largar bem na partida. Nesta sexta não foi diferente. Com o saque forçado, a equipe mineira fez 5 a 3 logo no início. A pequena vantagem, no entanto, não se sustentou. O Sesi-SP teve tranquilidade para trabalhar o passe e conseguiu até a liderança momentânea no marcador (10/9).

Entretanto, a presença da norte-americana Fawcett mudou a história do jogo. A oposta deu a consistência que a equipe de Uberlândia precisa. Com isso, o Praia ganhou território, abriu uma nova folga no placar e administrou até o fim da parcial: 25 a 17.

Avassalador! Assim pode-se assim definir o segundo período da partida disputada em Santo André. O líder da competição seguiu imprimindo um forte ritmo no ataque, virando todas as bolas possíveis. Na metade do set o placar já apresentava uma larga vantagem para as visitantes, que comandadas por Fernanda Garay, venceram o segundo período com facilidade: 25 a 10.

O enredo do terceiro e último set foi parecido com o do segundo. Nesta etapa foi possível perceber com ainda mais clareza a disparidade entre as duas equipes. Enquanto o Praia jogava naturalmente, parecendo estar em ritmo de treino, o Sesi-SP não conseguia de forma alguma superar a marcação adversária. Os erros da equipe paulista foram determinantes para mais uma derrota na competição: 25 a 11.