Resultado Tolima 3-1 Once Caldas en cuartos Liga Águila 2015

Triunfo vital en su regreso a Ibagué de Tolima. 3-1 a Once Caldas en la vuelta de los cuartos de final para un global de 3-2 que le permite meterse a las semifinales de la Liga, donde jugará con el ganador ente Junior y Santa Fe.

Final del partido. Tolima 3-1 Once Caldas. Clasificado el conjunto 'pijao' con un 3-2 en el global.

90+5 Tolima 3-1 Once Caldas. Global: 3-2

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DE TOLIMA!!!!!! Autogol de Menosse y Tolima se mete a los cuatro mejores de la Liga.

90+3 Con este gol nos vamos a los cobros de tiro penal.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! DE TOLIMA!!!!!! IBARGUEN!!!!!!! Qué golazo te mandaste pibe!!!!! 2-1 y se iguala el global.

90+1 Expulsado Salazar en Once Caldas, por evitar el cobro rápido de Tolima.

90' Cinco minutos más se jugarán en Ibagué.

89' Cambio final en la visita. Entra Penco por Arango.

88' A dos minutos para el agregado. Tolima no encuentra el camino para el gol y la desesperación se hace presente.

84' Disparo ligeramente desviado de Henao para Once Caldas. Se le acaba el tiempo a Tolima.

83' Al contra golpe juega Once Caldas en estos minutos finales. Em defensa aguantan con tesón los ataques de Tolima.

81' Tolima ha intentado por todos los medios lograr el gol que empate el global, pero no fue efectivo y el cronómetro juega en contra del conjunto 'pijao'.

80' Tolima 1-1 Once Caldas. Global: 1-2

79' En Once Caldas ingresó Valoy por el 'Pato' Pérez.

78' Último cambio en Tolima. Entra Méndez por Pérez.

74' El disparo se estrella en la barrera y Once Caldas se va a la contra

73' Tiro libre peligroso para Tolima. Se puede llegar el 2-1 al partido.

72' Primer cambio en Once Caldas. Entró Ramírez y sale Quintero.

71' SONIDO METÁLICO!!!!!!! El palo le impide marcar el 2-1 a Tolima y ahoga el grito de gol de los hinchas en el Murillo Toro.

67' Cambio en Tolima‬. Entra Leichtweis y salió Rivas.

67' Salva Cuadrado el 2-1 de Tolima. Gran atajada del portero visitante que mantiene el empate en el marcador.

63' Segundo amonestado en Once Caldas. Salazar ve la cartulina amarilla.

62' Primer cambio en Tolima. Entra Ramírez por Uribe.

60' Tolima 1-1 Once Caldas. El local con la posesión y la visita a la espera de un contra ataque que liquide la serie. El resumen de lo que ha sido estos 60 minutos de juego en Ibagué.

55' Tolima empuja para lograr el 2-1. Once Caldas acomoda sus líneas defensivas y juega con la necesidad del rival.

52' Nuevamente Tolima desperdicia una jugada de pelota quieta, cuando necesitan aprovechar jugadas como estas.

51' Nuevo tiro libre parra el local, luego de una falta sobre Pérez.

49' Primera llegada del Tolima en el segundo tiempo. Barrios por la banda derecha, filtra un pase al centro del área y el disparo se desvía en un rival.

47' Sin peligro el lanzamiento. Todo sigue 1-1

47' Tiro libre para Tolima. Lanzamiento desde el costado izquierdo del ataque del local.

Comienza el segunto tiempo en Ibagué. Tolima 1-1 Once Caldas.

Termina el primer tiempo en el Manuel Murillo Toro. Tolima 1-1 Once Caldas. Global: 1-2. Por el momento el semifinalista es el 'blanco blanco'

45' Se agregan dos minutos más al partido.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! DEL ONCE!!!!!!!!! Lopera empata las acciones luego de una serie de rebotes en le área posterior al cobro de tiro libre de Arango. 1-1 en el marcador. 1-2 en el global.

40' Tiro libre para Once Caldas.

37' Estrada es el mejor jugador de Tolima. El '10' es el encargado de distribuir el juego del local en el medio y también se anima a defender. Gran primer tiempo del volante creativo.

30' Tolima 1-0 Once Caldas. Poco a poco la visita suma llegadas a zona defensiva del local, que desde el gol no ha generado otra opción clara.

28' Las mejores llegadas de la visita llegan desde jugadas de pelota parada. Tal parece que esta vía es la mejor para el empate de Once Caldas.

25' Oportunidad clara de Once Caldas para lograr el 1-1 en el partido. Tiro libre que por poco Menosse la desvía a ruta de gol.

23' Se le nota muy incomodo en el juego a Once Caldas, que no logra meterse del todo al hilo del partido.

23' Primer amonestado en el juego. Lucena ve la amarilla y es el primer apercibido en Once Caldas.

18' Tolima apela a los pelotazos a la velocidad de sus delanteros. El medio campo 'pijao' recupera con efectividad y logra neutralizar los intentos de ataque de Caldas.

15' Tolima 1-0 Once Caldas. Gol de Estrada al minuto 3.

13' Se resiente Quintero de su rodilla derecha. Tal perece que seguirá en el juego, pero cabe recordar que el jugador viene de salir de una lesión en esa rodilla.

10' Primeros diez de fútbol total. Tolima con la mejor postura ofensiva y Once Caldas, se resguarda bien en defensa y usa las contras como arma de ataque.

9' Tolima juega a una velocidad asfixiante que Once Caldas sufre al momento de querer neutralizar el ataque local.

6' Durante la semana Torrento se centró mucho en la concentración y en cuidar la ventaja para clasificar. Ya esa ventaja no existe pero el equipo no se puede desesperar queda mucho tiempo por delante.

5' Serie empatada y se nos vienen 85 minutos cargados de emoción. Tolima necesita de un gol para clasificar, al igual que Once Caldas. El empate a un gol, le da el pase al blanco.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! DE TOLIMA!!!!!! Estrada marca el 1-0 tempranero y empata la serie.

3' Primer tiro de esquina del partido. Cobro para el local.

2' Primeros minutos de posesión de Tolima.

YA SE JUEGA!!!!!! Tolima - Once Caldas

17:29 Actos protocolarios en el Murillo Toro.

17:26 Calentamiento de Once Caldas.

17:17 En proceso de calentamiento los jugadores de Tolima.

16:37 Confirmado el XI titular de Once Caldas.

16:28 Los jugadores de Tolima llegan al renovado Manuel Murillo Toro.

16:09 Confirmado el XI titular de Tolima para esta tarde.

El Estadio Manuel Murillo Toro, con su nueva capacidad para 28.179, será reinaugurado tras ocho meses de reparaciones con el juego de Tolima - Once Caldas

Once Caldas espera la evolución de la lesión de Cesar Quintero, y de no ser así lo reemplazará Daniel Ramírez en el campo de juego.

Tolima no contará con el central Julián Quiñones por suspensión, y su reemplazo será Fainer Torijano.

El entrenador del Once Caldas, Javier Torrente, dijo que estarán concentrados cada minuto para no perder la ventaja: “Apunto a lo mental, a lo psicológico, a que no nos distraigamos, a estar los 90 minutos encendidos y combativos para no dejar crecer al rival, no podemos permitirle un respiro, esa es la meta”.

Alberto Gamero, técnico del Tolima, habló en rueda de prensa sobre el cesped del estadio al que no asistían hace ocho meses por reparaciones: "Esperábamos encontrar mejor la cancha, sin embargo, esto no debe ser excusa para jugar bien y sacar un resultado positivo, sólo pensamos en darle vuelta al marcador, hemos trabajado mucho en mejorar la definición que es lo que no nos ha permitido estar mejor ubicados en el global, igual si no se puede sacar la gran diferencia también trabajamos los penales para no dejar nada al azar".

La última vez que se vieron fue en la llave de ida con victoria de los caldenses de 1-0 con anotación de Henao

Tolima - Once Caldas se han enfrentado 173 veces en toda su historia con 58 victorias para cada uno y 57 empates

Once Caldas dejó atras el mal comienzo y tiene muchas esperanzas en quedarse con el título de este mes, y para eso debe ratificar su buen momento

Tolima ha tenido una gran mejoría en su juego, tanto que le valió para clasificar a estas instancias y luchar por un cupo a un torneo internacional el otro año, pero su ilusión es levantar el trofeo de campeón.

Esta tarde arranca la revancha de la segunda fase del campeonato con un partido especial entre dos clubes con alta regularidad en el semestre y que tienen las ilusiones de seguir soñando con la estrella.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tolima - Once Caldas por la Liga Águila. Este juego se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.