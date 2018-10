Millonarios regresó a la victoria

Millonarios volvió a sonreir al vencer a la Equidad Seguros por la mínima diferencia en el Estadio de Techo por la séptima jornada de la Liga Aguila 2017-II.

De esta manera, los azules entran momentáneamente al grupo de los ocho mejores de la tabla de posiciones, rompiendo cinco partidos consecutivos, entre Liga y Copa, sin ganar en el semestre.

Primer tiempo: 'Maca' rompió el empate

Duelo bogotano entre dos equipos con realidad distinta, empezando por los locales que avanzaban a buen paso en el campeonato y los azules con la dura necesidad de no poder ganar hace tres partidos.

Todo arrancaba mal para Millonarios, y no exactamente en el partido, pues Duvier Riascos se resintió en el calentamiento de su lesión de hace una semana, siendo reemplazado por Ayron del Valle en la formación titular.

Los primeros cinco minutos fueron para Equidad, que llegaba por los costados y arrastrando marcas para dejar a jugadores de ataque libres, como Valoyes y Blanco, este último tuvo una buena opción al quedar solo para cabecear pero enviándola por arriba.

Millonarios reaccionó con su mejor arma que era el juego rápido ofensivo, y en una de esas, Ayron del Valle tuvo una gran chance al minuto ocho, con centro de Rojas que el delantero bajó con el pecho, pateó y le pegó a la humanidad de Cristian Bonilla, quien casi no controló el balón sino hasta que rebotó en el palo.

Carmelo Valencia, un ex embajador, y Jean Carlos Blanco estuvieron muy cerca de abrir el marcador al 10', primero el centrodelantero con un balón que le quedó en el área, remató y Vikonis la rechazó con los pies, y luego el extremo al disparar, sin marcaje alguno, y una vez más el guardameta se esforzó para encajonarla.

Entre el minuto 20 y 24, los azules dominaron el partido con el balón a sus pies y del Valle junto con Mosquera consiguiendo disparos al arco, sobre todo el de éste último que Bonilla envió al tiro de esquina.

A los locales les costaba mucho salir de su campo, encontrando marcados a jugadores de creación como Stalin Motta sin posibilidad de maniobrar, por lo que apelaban al pelotazo para encontrar alguna acción.

El primer gol lo hizo Millonarios al 37', con un gran pase de Del Valle para David Macalister Silva, quien superó al portero a un toque y la envió al fondo de la red para poner a celebrar a la afición azul, que no era mucha en número en Techo.

La reacción de los aseguradores no se concretaba, principalmente porque Valoyes no estaba siendo utilizado por el costado ni nadie que le colocara balones tanto a él como a Valencia, y en cambio, sufrieron en su territorio sobre los últimos minutos por la presión que colocaba el visitante para no permitir ninguna salida.

Segundo tiempo: el trámite hacia la anhelada victoria

FOTO: @CaracolDeportes

Equidad arrancaba el segundo tiempo con la lesión de Francisco Nájera, quien no pudo seguir y al 49' tuvo que ser reemplazado por Camilo Mancilla, y aún así, nada cambiaba para el verde bogotano pues su ataque no mostraba ningún efecto positivo.

Millonarios mantenía su sistema táctico que le daba resultados aunque faltando enhebrar mejor, mientras que Luis Fernando Suárez movió el banco de los locales con el ingreso de Diego Álvarez para colaborar en un mediocampo que pareció estancado.

Llegando a los 70 minutos, no había una sóla jugada de gol importante o remate al arco, con dos equipos que fallaban en el último cuarto de cancha por no saber conectar para crear la acción ofensiva.

Camilo Mancilla salvó a Equidad en el 76' del segundo gol, con el pase de Palacios desde el costado al área, donde llegó Silva para superar un rival, y en el momento del zapatazo, apareció el central para poner la pierna y enviarla por fuera.

Dos jugadores destacaron en Millonarios, el primer fue el juvenil Cristian Huérfano, quien fue titular en su segundo partido como profesional sin figurar mucho pero trabajando en mediocampo y por la derecha, y el segundo era Sebastián Ayala, volante de marca que debutó con los embajadores faltando 10 minutos, justamente ante su anterior club.

Mauricio Restrepo, quien entró por Mahecha, apareció al 89' para probar desde fuera del área con un disparo sobre el suelo que se fue al palo izquierdo, una oportunidad enorme que desperdiciaron los locales pues fue la única importante que tuvo en el segundo tiempo.

La victoria para Millonarios fue esencial para recobrar la confianza y tranquilidad en el equipo, además de regresar a la pelea de entrar al grupo de clasificados.

Los azules se verán el próximo jueves con Jaguares, sin público en El Campín, pero con la esperanza de seguir por la línea del triunfo que los devuelva a las posiciones de honor del campeonato.