Venezuela vs. Colombia: la 'tricolor' quiere reafirmarse en el segundo lugar

La Selección Colombia visita a su homóloga de Venezuela con el objetivo de sumar los tres puntos en disputa y mantenerse como escolta de Brasil, líder, con 33 unidades, de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la FIFA Rusia 2018.

A falta de 4 compromisos, los dirigidos por José Néstor Pékerman se ubican en la segunda posición de la tabla, con 24 puntos, uno más que Uruguay y Chile, tercero y cuarto, respectivamente. El conjunto cafetero está a dos triunfos de asegurarse un lugar en la próxima cita orbital, siempre y cuando la selección ecuatoriana no logre puntaje perfecto en esta doble fecha de Eliminatorias.

Rival complicado

Para lograr ese objetivo, el primer obstáculo de Colombia será acabar con la mala racha que ostenta en territorio venezolano, pues no gana allá desde el 15 de diciembre de 1996. En esa ocasión, la tricolor, dirigida por Hernán Darío Gómez, se impuso 0-2, gracias a las anotaciones de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano.

"El partido va a ser durísimo. Nosotros también tenemos la necesidad de conseguir el resultado", Pékerman

Además, los colombianos llevan 16 años sin anotarle gol de visitante a la vinotinto por Eliminatorias: en el 2005 fue empate sin goles; mientras que en el 2009 y el 2013, los locales se impusieron 2-0 y 1-0, respectivamente. La última diana cafetera en esta condición fue obra de Víctor Bonilla (2001). El encuentro finalizó 2-2.

La visita más reciente del combinado tricolor a San Cristóbal data del 26 de marzo del 2013. En aquella oportunidad, los venezolanos se quedaron con el triunfo, gracias al solitario tanto del atacante Salomón Rendón.

Venezuela piensa en Catar

Sin chances matemáticas para clasificar al Mundial que se disputará el próximo año en Rusia, Rafael Dudamel, director técnico del combinado vinotinto, en la rueda de prensa previa al encuentro ante Colombia, afirmó que "Pareciera que siendo últimos en la tabla de clasificación no tenemos nada que perder, pero no es así. Tenemos demasiado en juego. No solo son los tres puntos los que se juegan, también nos jugamos el prestigio”.

Además, Dudamel justificó la presencia de muchos jugadores jóvenes en esta convocatoria, pues, desde ya, se piensa en el recambio generacional, de cara al mundial que se celebrará en la península arábiga. “Nuestro plan de trabajo en la selección nacional absoluta de Venezuela tiene un norte muy claro: la Copa del Mundo Catar 2022”, sostuvo el DT.

Posibles nóminas

En el equipo colombiano, el principal interrogante pasa por la zona de volantes: James Rodríguez es duda para este compromiso, pues cumplió al límite los tiempos de recuperación de una lesión. El jugador del Bayern Múnich es esperado hasta el último momento por el cuerpo técnico.

Colombia formaría de la siguiente manera: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Cuadrado, Edwin Cardona, Giovanny Moreno; Falcao García.

Por su parte, los locales saltarían al campo con: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, José Velázquez, Rubert Quijada; Jhon Murillo, Tomás Rincón, Arquímedes Figuera, Rómulo Otero; Josef Martínez y Salomón Rondón.

El brasileño Wilton Pereira Sampaio será el encargado de impartir justicia en este duelo.