Once Caldas no levanta y sucumbe contra Atlético Nacional

Once Caldas

Once Caldas : José Cuadrado; Davinson Monsalve, Marcos Acosta, David Gómez( José Ramírez min. 86), Gilberto García; Jesús Marimón (Julian Guillermo min. 31), Fáber Cañaveral (Michael Ortega min. 71), Elkin Soto, Sergio López; Hansel Zapata, Eder Farias. DT: Francisco Maturana

El partido inició alas 7:45 de la noche con el pitazo del árbitro bogotano Andrés Rojas . Inmediatamente el Once Caldas tuvo una aproximación con Hansel Zapata, quien remató y pegó en el palo, al minuto 3 de haber iniciado el partido. un remate que alcanzó a preocupar a los hinchas del Atlético Nacional que asistieron al estadio Palogrande.

Los locales tenían mejor fútbol, administraban la pelota y eran profundos. Por su parte, los visitantes optaron por esperar los ataques del rival, para después contragolpear e intentar desequilibrar el marcador del compromiso a su favor.

Fue entonces a los siete minutos del primer tiempo, cuando Sergio López tuvo una opción clara de gol pero no la definió bien. Los 'albos' seguían su dominio en contra de los 'verdolagas' de Antoquia; Hansel Zapata se convertía poco a poco en la figura del compromiso.

Después de diez minutos de control local en el partido, Juan Pablo Nieto empezó a aparecer para darle colectividad y salida al club dirigido por Juan Manuel Lillo pero la anotación no seguía sin llegar.

Zapata, quizá el jugador más importante del onceno local, nuevamente movió al equipo de Manizales en el minuto 14, con un desborde que por poco termina en gol, pero el guardameta Franco Armani, como siempre, salvó a Atlético Nacional.

Los 'verdolagas' intentaron irse en ventaja con algunos acercamientos al arco del arquero José Cuadrado, con remates Jeison Stiven Lucumí y Macnelly Torres, pero la imprecisión reinaba, y al minuto 18 un tiro de esquina generó una leve preocupación. Nacional seguía seguía sin mostrar su fútbol...

Más adelante, Dayro Moreno remató de media distancia pero no su disparo no tuvo mucho peligro. Los visitantes que seguían luchando por hacer una diana, pero no concretaban y José Cuadrado era un espectador en esos momentos del partido.

Al minuto 23 del primer tiempo, Jeison Lucumí marcó el gol de Atlético Nacional, que con menos fútbol aprovechó un descuido de un Once Caldas combativo que tuvo que apelar a su buen control del esférico para ir con todo por la igualdad.

Ya con la ventaja en el marcador, los dirigidos por Juan Manuel Lillo se volcaron por el segundo tanto, que no llegaba por falta de definición.

No obstante, los 'albos' se vieron disminuidos desde el minuto 16 en adelante debido a que luego que el club paisa adelantó su línea táctica en pro de la ofensiva los de Manizales, consiguiendo que no vieran más el arco de Franco Armani en el resto de la primera parte.

Dayro Moreno se acercó nuevamente al arco local a los 41 minutos de la primera parte, pero su ataque no terminó en gol. Así concluyó la parte inicial con Atlético Nacional por encima del Once Caldas en el marcador y con más bríos del minuto 17 hasta el 47.

La segunda mitad empezó con la ofensiva de Atlético Nacional, equipo que mantuvo el mismo ritmo de los 45 iniciales. Sin embargo, al minuto 55 los hinchas del equipo orientado por Francisco Maturana, gritaron un gol, pero el juez de línea, Juan Vaca, señaló fuera de lugar y el tanto de Eder Farías fue anulado por el árbitro central.

Por este hecho, el compromiso continuaba con el triunfo parcial del onceno visitante, situación que fue aprovechada para que jugaran a un ritmo más relajado en varios pasajes de la parte final, pese a estos factores el compromiso finalizó con un triunfo para los 'verdolagas'.

La próxima fecha, Once Caldas visitará a Millonarios en Bogotá y Atlético Nacional descansará, pues el partido que tenía para este fin de semana, lo adelantó en septiembre, encuentro en el que venció 3-0 a Cortuluá.