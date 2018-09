Santiago Montoya: "Debemos seguir mostrando esas cualidades por las cuales clasificamos"

Deportes Tolima tuvo un 'click' y desde hace 10 fechas no conoce la derrota. Uno de los artífices del gran momento del 'vinotinto y oro' es Santiago Montoya, el volante antioqueño habló en VAVEL.COM donde destacó el juego de su equipo, analizó al Atlético Nacional, rival en los cuartos de final y proyectó a los tolimenses en ese sueño que vienen alimentando desde hace 14 años, bordar la segunda estrella en el escudo 'musical'.

Volver a los 'playoffs', un objetivo cumplido

Seis goles acumula el volante y capitán del equipo 'pijao'. | Foto: Gol Caracol

"Es un privilegio para nosotros estar nuevamente en unos cuartos de final, después de lo que hicimos el año pasado donde logramos ser finalistas mostrando un gran nivel. El equipo vuelve a mostrar esa confianza y esas sensaciones de muy buena actitud para afrontar y buscar ese objetivo nuevamente de llegar a una final", comentó Montoya quien suma 26 partidos y seis goles en su segunda temporada en el fútbol colombiano.

Para el enganche es importante llegar a una final, pero no solo participar, sino ganarla. "Con el pasar de los partidos hemos mostrado un gran nivel y eso tanto a los jugadores como a la hinchada nos motiva para seguir trabajando y buscando esa meta de un nuevo título", explicó.

1708 minutos suma el '23' pijao.

Nacional, el deseo grupal

El sorteo les sonrió con el rival que querían medirse en los cuartos de final; Atlético Nacional. Para Santiago "es un rival con muy buena condición, muy atractivo además porque para los directivos la gran convocatoria que tienen nos va a permitir hacer una gran taquilla. Finalmente se dio el sorteo de medirnos ante ellos, estamos muy motivados para preparar esta semana lo que viene en estos dos partidos", remarcó.

Alberto Gamero, un gran arquitecto

Ante Equidad consiguieron el quinto lugar en la fase de todos contra todos. | Foto: Antena 2

A los oídos de Montoya llegaron los buenos comentarios que emitieron tanto Alexis Henríquez como Daniel Bocanegra tan pronto se enteraron que iban a enfrentarles. El lateral 'verdolaga' fue un poco más audaz y habló de Alberto Gamero como quien les 'cambió el chip' para volver a ver ese Tolima protagonista de los últimos años.

"Valoramos mucho los comentarios de los demás equipos con el trabajo que venimos realizando con el 'profe' Gamero, es un técnico que ha ganado varios títulos en Colombia. Además ya conquistó una Copa con el Tolima y su vuelta al club nos llenó de compromiso para conseguir un nuevo título que haga al equipo más grande. A donde vamos, nos comportamos como un equipo grande y esa es una de las claves para tener los resultados que hemos obtenido. El ha demostrado con hechos que tiene la capacidad de llevarnos a lo más alto", expresó Montoya.

Sobre Nacional

Un hombre de fútbol, y sobretodo, de raíces 'verdes', pues antes de iniciar su aventura en el fútbol internacional, perteneció a las categorías inferiores de Atlético Nacional, el rival que va a enfrentar el próximo domingo y del que analizó su presente, marcado por un cambio de proceso.

"Nacional no está convenciendo con su fútbol a los periodistas y los hinchas porque cuando sos un equipo grande, que ha venido de ganarlo todo en los últimos cinco años, por decirlo así malacostumbrás a la gente. Cuando sabes mucho de fútbol, sabes que Nacional hace cosas importantes dentro de la cancha, si bien no son muy eficaces, generan muchas opciones de gol. Eso lo vi en el clásico y nosotros mismos lo sufrimos, en los primeros 20 minutos nos hicieron cuatro jugadas claras de gol, a pesar que el resultado fue muy apretado", explicó el '23 pijao'.

"A donde vamos, nos comportamos como un equipo grande"

Además, "es un equipo muy productivo que le hace falta esa finalización, tenemos que ser precavidos con lo que son. Respetarlos porque tienen un plantel y un cuerpo técnico con mucha jerarquía, nosotros como equipo debemos seguir proponiendo, jugando bien al fútbol, mostrando esas cualidades por las cuales clasificamos. Sabemos que somos muy fuertes en defensa y en el ataque también somos muy eficientes".

El recuerdo de aquella semifinal y los últimos enfrentamientos

El único antecedente en 'playoffs' entre 'pijaos' y 'verdolagas' fue en el apertura 2011 donde Nacional se impuso en el global 3-2, ganando en Medellín y cayendo por la mínima en Ibagué. "La hinchada tiene memoria para los recuerdos gratos y otros que no lo son", aclaró Santiago que no recuerda mucho aquella semifinal, puesto que ya estaba jugando en el fútbol argentino.

El volante ve hacia adelante y prefiere hablar de los partidos que ha disputado, tres en total. "los últimos resultados que tuvimos ante ellos fueron una victoria de ellos en Medellín y luego un par de empates, tanto acá en Ibagué como en el Atanasio. Es fundamental saber que estamos para hacerles grandes partidos a Nacional", añadió.

Recuerdo de las inferiores, la experiencia internacional y su visión a futuro

Santiago Montoya jugando en Vasco Da Gama de Brasil, donde estuvo cuatro temporadas. | Foto: GloboEsporte

Como lo mencionó en otra parte de la entrevista, Santiago Montoya jugó en las inferiores de Atlético Nacional hasta que emigró a Argentina donde debutó como profesional. Sin embargo, recuerda aquellos años en el 'verde paisa' y su filosofía de tener una buena cantera.

"Cuando estuve en Nacional siempre tenían un lema de llegar en pocos años una base de jugadores surgidos del club. Eso se vio el año pasado cuando ganaron la Copa Libertadores, el 70% de los jugadores surgieron de inferiores. Ahora no tienen tantos jugadores, uno o dos por decir una cifra. Creo que lo volverán a intentar, pero también se deben reforzar muy bien para lo que viene", expresó.

Finalmente, valoró su recorrido en el fútbol internacional. Pero deja en claro y disfruta su presente en un Deportes Tolima donde es una de las figuras, ya con sondeos en otros clubes de Colombia y del exterior.

"Ha sido muy importante la carrera que he venido haciendo a nivel internacional, pero me siento muy contento con el trabajo que he venido haciendo en el Deportes Tolima. Destacarme en el fútbol de mi país es muy importante. Nada esto se hubiera logrado con la experiencia adquirida en Brasil, Argentina y Portugal", comentó.

Finalmente, sigue soñando con representar a la 'tricolor', para eso "se sigue trabajando para crecer como futbolista y volver a una Selección Colombia. Ya fui tenido en cuenta en el proceso y se que esforzándome día a día volveré a tener otra oportunidad".

Deportes Tolima abrirá la serie de cuartos de final ante Atlético Nacional el próximo domingo 26 de noviembre a las 5:05 p.m. con transmisión del Canal RCN y el cubrimiento de VAVEL.COM