Millonarios apagó a la 'mechita' en el Pascual

El trece veces campeón llegó anímicamente en un buen estado debido al golpe de autoridad que tuvo el domingo pasado frente a Junior cuando definió su pase a las semifinales desde el punto penal. Sin embargo, los embajadores, alargaron su invicto y terminaron con el de los diablos rojos.

En la primera etapa, América salió a tener la posesión del balón y una presión alta para no dejar jugar a los visitantes. En los primeros minutos, se destacó una entrada desmedida de Andrés Felipe Cadavid sobre Juan Camilo Angulo. No hubo muchas opciones en la primera media hora, los escarlatas tenían sus hombres sobre campo contrario pero no había profundidad. Tres minutos más tarde, se inició un contra golpe donde Harold Mosquera le dio un pase que dejó de cara al arco a Ayron del Valle y Carlos Bejarano, salió precipitadamente dejándolo sin opciones de atajar la pelota. Posterior al gol, los locales salieron con mayor intensidad para igualar y tuvieron las oportunidades pero el golero Nicolás Vikonis fue la figura. Millonarios fue más contundente, las llegadas que generaron terminaron al fondo de la red.

Los últimos 45 minutos, se dio la misma constante, América con posesión, llegadas al arco visitante y un Millonarios eficaz. En el minuto 63, la balanza parecía que se iba a inclinar a favor de los locales tras un penal cometido a Iván Vélez. El encargado de cobrarlo fue Cristian Martínez Borja pero Nicolás Vikonis se vistió de héroe y evitó que llegara la paridad. Momentos después, otra pena máxima fue sancionada tras una mano dentro del área. El responsable de cobrarlo fue nuevamente Borja y en esta ocasión, marcó el empate de manera parcial.

El encuentro se encontraba en tablas pero al minuto 72, tras un pase filtrado de Cristhian Huérfano, el volante David Silva quedó mano a mano con Carlos Bejarano y envió el balón al fondo de la red decretando el 1-2 definitivo. Cabe recalcar que Eder Castañeda no podrá jugar el partido de vuelta debido a su expulsión. Se debe decir que de la misma manera, Ayron del Valle le propinó un golpe sobre el rostro al zaguero rojo y no fue sancionado. Los minutos finales para América fueron complicados, Millonarios tuvo como ampliar la ventaja en dos ocasiones y una de ellas, el guardameta escarlata lo impidió y en la otra opción, el travesaño jugó a favor de los locales.

La vuelta se jugará el domingo en el estadio El Campín a las 7:15 de la noche. A los diablos rojos les cuesta ganar en condición de visitante y Bogotá este año, ha sido una plaza difícil para ellos. En los últimos cotejos fuera de casa, solo han podido ganar uno y fue por la vía de los penales.