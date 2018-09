Franco Armani, el jugador del 2017 en Atlético Nacional

El 'milagroso de Casilda' quien cumplió seis años y medio con Atlético Nacional se sigue destacándose en el arco 'verdolaga'. Sus atajadas acrobáticas, el naciente buen juego con los pies gracias al trabajo con René Higuita y el carisma que ha reflejado su perfil bajo, hace que Franco Armani sea el más querido de la afición.

Esto se reflejó en la encuesta que realizó nuestra cuenta de Twitter @AtNacionalVAVEL donde tuvo una participación récord de 520 votos. Entre las opciones pusimos además de Franco Armani a Dayro Moreno, goleador en ambas Ligas con Nacional y Andrés Felipe Ibargüen, crucial en las conquistas tanto en la Recopa Sudamericana como en la Liga Águila 2017-I.

Armani se llevó el 77% de los votos, toda una marca notable en la que la gente se decanta por un gran profesional quien además ha tenido un gran sentido de pertenencia por la institución desechando opciones del fútbol internacional por seguir ganando títulos en Nacional, tanto que ya es el jugador más ganador de la historia 'verdolaga' con 13 títulos.

Recordando sus grandes actuaciones está en la final de ida ante Deportivo Cali, donde a pesar de la derrota 2-0 pudo ser un marcador insalvable para la remontada que al final, el 'verde paisa' lo pudo lograr. En los clásicos también se destacó, pero en aquellos duelos ante Millonarios tanto en el Campín como en el Atanasio Girardot, fue el encargado de ahogar el grito de gol a los 'capitalinos' quienes no pudieron ganarle a Nacional en sus cuatro confrontaciones durante el año.

Su manifiesto de quedarse de por vida en el equipo, sumado a los trámites de nacionalización, hace que Franco Armani se lleve un pedazo de los corazones 'verdes' que siempre están pendientes de sus pasos.

Estas palabras las dijo hace un par de meses en medio de todo lo que hablaban sobre su posible salida; "Yo me quiero quedar de por vida en Nacional, la verdad me daría mucho dolor irme y acá soy muy feliz, sé que en otros lados podría ganar mejor, pero no hay plata ni equipo en el mundo que valga el afecto de un pueblo, el cariño a una ciudad y el amor que le tengo a este equipo y a su hinchada donde llegué sin nada y ahora lo tengo todo, ahora todo depende de los directivos".