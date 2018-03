Rivera y Rosero, novedades para enfrentar a Millonarios

Fecha tras fecha el estratega del Deportivo Cali ha tenido variantes en sus convocatorias, el bajo nivel de algunos jugadores, las lesiones y las sanciones no le han permitido repetir convocatorias en el cuadro azucarero. El clásico entre verdiblancos y azules tendrá dos novedades importantes.

Esta semana se conoció la dura sanción que le impuso la Dimayor al defensor Ezequiel Palomeque, quien además de una dura sanción económica fue sancionado con cuatro fechas de suspensión. El DT tendrá así que apelar a sus reservas, siendo ello así vuelve a las convocatorias el defensor central Danny Rosero, quien a pesar que estaba habilitado no fue convocado para el último juego ante el Independiente Medellín.

En primera línea estará como reserva el volante Christian Rivera, quien aunque no es titular puede ser una de las alternativas para Pelusso en el mediocampo. Mientras que, la ausencia más marcada es la de Andrés Felipe Roa, quien no es citado de nuevo y esta semana su entrenador aclaró que el jugador no está en el nivel que se le requiere, por eso no hace parte del plantel que viene disputando los últimos partidos.

#Convocados



La lista de convocados para enfrentar a @MillosFCoficial en la quinta fecha de la @LigaAguila I 2018#JuntoAlCaliPorSiempre pic.twitter.com/LgXiot3pO2 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) February 23, 2018

El Deportivo Cali formaría con Camilo Vargas en el arco, en la defensa con Daniel Giraldo, Danny Rosero, John Lucumí, Jeison Angulo. La línea de contención estará con Abel Aguilar y Kevin Balanta. Por otro lado, una línea de tres ofensiva con Déiber Caicedo, Nicolás Benedetti y Jhon Edinson Mosquera. Mientras que, en el frente de ataque el argentino José Sand.

El denominado clásico añejo será el partido de cierre de la jornada de este sábado y se disputará desde las 19.45 horas en el estadio de Palmaseca.