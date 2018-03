Previa Boyacá Chicó vs Leones: el reencuentro de los nuevos inquilinos

Este martes continúa la Liga Águila 2018-I. En el Estadio La Independencia, la octava fecha abrirá su telón para comenzar su función con el juego entre Boyacá Chicó y Leones FC, en un duelo clave por la zona del descenso. El presente de ambos equipos no es el mejor y tienen la obligación de ganar sí o sí, para tomar respiro y salir de la parte baja de la tabla.

Chicó, un equipo hundido que busca la reivindicación

El regreso a primera división no ha sido el esperado en la institución ajedrezada. En siete jornadas que van del torneo, los boyacenses no saben qué es sumar de a tres y a pesar de que los jugadores del plantel se han esforzado al máximo, los errores que se cometen en la defensa terminan por desechar los planes y hasta los resultados a favor que han tenido a favor los dirigidos por Jhon 'La Flecha' Gómez. En el juego ante Millonarios en la primera fecha inició con el marcador arriba pero no pudo sostener el resultado y no pasó del 1-1. Ante el Medellín en la segunda jornada cayó 1-2 después de comenzar ganando, el Cali en la tercera lo vapuleó (4-0), Rionegro lo venció visitando La Independencia (1-2), en la quinta ante Junior perdió por la mínima diferencia, en un juego donde Sergio Avellaneda evitó que Junior lo goleara. En la sexta jornada vencía 2-0 a Once Caldas, pero el conjunto de Maniazales lo empató aprovechando los errores puntuales de la defensa ajedrezada, y recientemente fue otra vez goleado 4-0, esta vez por La Equidad.

Chicó consiguió ante Leones su boleto para regresar a la primera división, pero la realidad indica que el juego de mañana será incluso más crucial que aquél que se disputó el 6 de diciembre del año anterior.

El conjunto ajedrezado actualmente se encuentra en la última posición (20°) con apenas dos unidades en la tabla y una cifra más preocupante: 5 goles a favor contra 16 encajados para una diferencia de gol de -11. En cuanto a la tabla del descenso, suma 92 puntos y tiene una leve esperanza, dado que su rival de turno solamente tiene cinco puntos de ventaja, y Alianza Petrolera que tiene un partido menos es 18° con 99 unidades. Una distancia no muy lejana, pero si no empieza a sumar, de nada servirá que se den otros resultados.

Posible formación titular

Sergio Avellaneda; Jordy Monroy, Daniel Duarte, Carlos Díaz, Jhon Anderson Peña; Juan David Díaz, Felipe Acosta, Mateo Palacios, José Carlos Muñoz; Diego Valdés, Misael Riascos.

Leones, con un panorama más alentador, pero con la necesidad de tres puntos

Leones es quizás la otra cara de la moneda en este duelo. A hoy se encuentra mucho más cerca que su rival de turno de los puestos de la 'salvación', aún faltando mucho recorrido. Los dirigidos por Juan Carlos Álvarez vienen de empatar sin goles ante Atlético Huila, otro de los implicados en la situación del descenso este año. A pesar de que apenas ha perdido 2 de 7 partidos, una estadística favorable apara un equipo recién ascendido, el hecho de sumar apenas una victoria es motivo de preocupación.

Sin embargo, su panorama es más alentador que el del conjunto ajedrezado, ya que teniendo en cuenta que Alianza Petrolera no jugará esta semana, una victoria ante los de la 'Flecha' Gómez, lo llevaría a sumar 100 puntos en la 'tabla fatídica' y a superar al conjunto petrolero mientras este se pone al día.

Actualmente, Leones se encuentra en la casilla 15 con 7 unidades, a tres del octavo lugar que ocupa Deportivo Cali, y a cinco de su rival de esta jornada, que se encuentra último.

Convocados en Leones

Posible formación titular

Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus, Yeison Zabaleta; Jeison Medina, Wilmar Cruz.