Previa Medellín vs Patriotas: a buscar la zona alta de la tabla

Este domingo, Independiente Medellín y Patriotas de Boyacá librarán fuerzas en la fecha 12 de la Liga Águila 2018-I. El 'poderoso' necesita mejorar desde la estética de juego hasta sus estadísticas, mientras que el equipo 'lancero' es uno de los de mejor rendimiento y su posición en la tabla es fiel reflejo del buen trabajo.

Medellín, a recuperar la senda del triunfo

No ha sido una semana fácil para el 'poderoso', ya que viene de caer entre semana ante Independiente Santa Fe, tras haber igualado 2-2 ante Deportes Tolima el fin de semana anterior. Los dirigidos por Ismael Rescalvo buscarán los tres puntos, que le permitan volver a meterse en la conversación por los lugares de privilegio en el torneo. No es para menos que haya cierto inconformismo en la hinchada, ya que apesar de tener seis victorias, sus estadísticas se ven opacadas por cuatro derrotas y el juego poco vistoso que ha venido presentando el equipo en sus últimas presentaciones.

Actualmente el 'Equipo del Pueblo' se ubica sexto en la tabla con 19 puntos, producto de seis victoias, un empate y cuatro derrotas, claro que tiene la oportunidad de escalar posiciones ante el conjunto boyacense y ponerse a poco del líder Atlético Nacional, al que enfrentará la próxima semana.

Para el encuentro de este domingo, el plantel concentrado contará con el regreso a la convocatoria de Rodin Quiñones, después de dos fechas sin aparecer, al igual que Elvis Mosquera que por una lesión se perdió el encuentro ante Santa Fe. En la lista, ambos jugadores reemplazarán a Mauricio Gómez y Sebastián Macías respectivamente. Con respecto al juego ante el 'cardenal' también sale de la lista el defensor Elacio Córdoba, que ha perdido su puesto con Yulián Anchico.

Estos son los citados por parte de Ismael Rescalvo en el Medellín.

Patriotas con la idea de acercarse al líder

El conjunto boyacense es una de las revelaciones del torneo. Luego de un inicio dubitativo del equipo de Diego Corredor, han sabido recuperarse y en los últimos siete partidos solo cayeron en una oportunidad, empataron en otra y salieron vencedores en cinco. El rojo boyacense llega motivado a este juego, tras ganar el clásico ante Boyacá Chicó con anotaciones de Ivan Rivas y Carlos Mosquera.

En la tabla de posiciones, Patriotas marcha quinto con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y tres derrotas, sin embargo, ganándole al 'medallo' se colocaría a un punto de Atlético Nacional, por lo menos mientras juega su encuentro ante Chicó.

Para este encuentro, Corredor solo tendría una variante. Mario Álvarez podría reemplazar en la titular a Diego Álvarez, que no fue convocado para jugar ante su ex equipo, pero quien si podría tener oportunidad de hacerlo es Cristian Echavarría, otro ex DIM. De resto, el equipo será el mismo que se presentó en el clásico boyacense a mitad de semana.

Posibles formaciones titulares:

Medellín: David González; Yulián Anchico, Hernán Pertúz, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Daniel Cataño; Juan Fernando Caicedo, Germán Cano.

Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Davinson Monsalve, Federico Arbelaez; Nicolás Palacios, Iván Rivas, Kevin Rendón, Ómar Pérez, Carlos Mosquera; Mario Álvarez.

El árbitro del encuentro será Hervin Otero (Meta), y será asistido por Juan Vaca (Asistente 1 - Bogotá) y John Zambrano (Asistente 2 - Nariño). El juez emergente será Elkin Echavarría (Antioquia).