Nigeria vs Argentina en vivo y en directo por el Mundial de Rusia 2018

Así va la selección nacional de Nigeria:





Hola a todos, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre las selecciones de Nigeria y Argentina, juego correspondiente al grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en su última jornada de la fase de grupos.

Posible alineación de Argentina: Franco Armani; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Éver Banega, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Ángel Di María; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín.

Posible alineación de Nigeria: Francis Uzoho; Kenneth Omeruo, William Ekong, Leon Balogun; Tyronne Ebuehi, Wilfred Ndidi, John Obi Mikel, Oghenekaro Etebo, Victor Moses; Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa.

El árbitro para este encuentro será el turco Cüneyt Çakır de Turquía, que en Brasil 2014 ya le pitó un encuentro a la Selección Argentina, en la recordada semifinal donde venció en penales a Holanda. El juez de 41 años estará acompañado por sus compatriotas Bahattin Duran (Asistente 1) y Tarik Ongun (Asistente 2). El colegiado emergente será el holandés Bjorn Kuipers.





El Estadio de San Petersburgo será el escenario donde se llevará a cabo este duelo. Fue inaugurado en 2017 y cuenta con una capacidad para recibir a 64,287 aficionados.​





Recordamos los convocados de Argentina para esta cita mundialista:





Repasamos los convocados de Nigeria para el Mundial de Rusia 2018:





Gernot Rohr, DT de Nigeria:



Sobre la racha negativa ante Argentina: "En algún momento hay que cortar esa racha".

Bryan Idowu, jugador de Nigeria:



Sobre el Shaku Shaku: "Depende del partido, por supuesto. Los atacantes son más dados a bailar porque son los que normalmente marcan. Mi trabajo en la cancha es diferente. ¡Pero si marco podría mostrar algunos movimientos!".



Sobre Lionel Messi: "Así como amamos ver jugar a Leo Messi, también queremos ganarles. Pero sabemos que Argentina no es solamente Messi. Tienen un gran equipo".

Ahmed Musa, jugador de Nigeria:



"Para nosotros esta es una gran oportunidad para ganar. Nunca hemos ganado a Argentina".

John Obi Mikel, jugador de Nigeria:



"Para avanzar debemos ser un grupo unido. Los jovenes aprenderán mucho de esta experiencia. Ya saben a qué sabe jugar una Copa Mundial. Ganarán mucho y nos ayudarán a construir un mejor equipo para los próximos cuatro años. Tenemos una buena combinación en el equipo, jugadores que pueden sostener el balón y jugadores que son realmente rápidos. Ahmed Musa nos dio velocidad en el último juego y nos ayudó a tener éxito. Afortunadamente, podemos seguir jugando así porque esto es lo que siempre quisimos".

Jorge Sampaoli, DT de Argentina:



"Tenemos que interpretar un partido de mucho corazón, de mucha fortaleza mental para que nos de seguridad. Mañana empieza el Mundial para Argentina".

Franco Armani, guardameta de Argentina:



"Creo que el borrón y cuenta nueva tiene que ser a partir de hoy, todo lo que pasó se tiene que dejar de lado. Tenemos esta posibilidad, no hay que pensar en los partidos en los partidos anteriores y hacerlo pura y exclusivamente en Nigeria, ganar y clasificar".

Javier Mascherano, jugador de Argentina:



"El equipo está frustrado, no Leo. No le echemos la culpa sólo a Lionel Messi. Hay frustración porque las cosas no salen, pero tenemos que aprender a convivir con eso y tratar de salir de ahí. Debemos saber sobrepasar las dificultades. No podemos resignarnos con lo primero negativo que nos pase. Es una lucha interna a la que debemos ganarle. Nigeria es un equipo con jugadores interesantes. Vimos contra Islandia que el primer tiempo lo sufrió, y bastante. Pero supo sufrirlo y en el segundo tiempo mostró su mejor juego en este Mundial".

Argentina llega a este encuentro entre la espada y la pared. Un partido de "vida o muerte" será para la 'albiceleste', que aún no sabe lo que es ganar en este mundial. En la primera fecha empató 1-1 ante Islandia, y viene de caer aparatosamente 0-3 ante Croacia. Las cuentas son claras para el equipo de Jorge Sampaoli, solo sirve ganar para seguir soñando con el título.

Nigeria buscará asegurar su clasificación a octavos de final. Después de que Croacia venciera a Argentina y ellos vencieran a Islandia, los dirigidos por Gernot Rohr quedaron con la primera opción de ser el otro clasificado del grupo D. Con el empate les bastará para seguir en Rusia 2018, pero seguramente saldrán a buscar la victoria.