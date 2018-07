Previa Rampla Juniors vs Santa Fe: El 'león' debuta en la temporada 2018-II

Google Plus

El primer semestre de este 2018, no es de grata recordación para los hinchas de Independiente Santa Fe. La institución 'albirroja', tras perder la final contra su rival de patio en diciembre pasado, vivió momentos muy difíciles: el ídolo Ómar Pérez salió de forma inesperada y repentina tras una reunión con el presidente y cuerpo técnico de entonces; tan sólo llegaron dos jugadores con la idea de reforzar la nómina y estos no dieron el rendimiento deseado y, para completar, en la parte deportiva el conjunto bogotano quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y no clasificó entre los ocho mejores de la Liga Águila.

Pero el ambiente para este semestre que inicia, es completamente distinto. Llegó Juan Andrés Carreño a la presidencia del 'león', el uruguayo Guillermo Sanguinetti asumió como director técnico y se dieron a la tarea de conformar una nómina competitiva para dar la pelea en todos los frentes, a lo largo del semestre. Los jugadores que llegaron mas una base de experimentados comandados por el goleador Wilson Morelo, han llenado de ilusión y optimismo a la fanáticada roja y blanca. Los objetivos para esta temporada son claros y volver a ser protagonistas en la Copa Sudamericana, es uno de ellos.

Nómina Renovada

Con miras a esta temporada 2018-II, Santa Fe presenta caras nuevas en su nómina que dan un toque de renovación y "frescura" a la misma. Seis jugadores han llegado para reforzar el equipo, fundamentalmente de mitad de cancha hacia adelante. El uruguayo Diego Guastavino, el regreso del venezolano Luis Manuel Seijas, Carmelo Valencia, Jorge Aguirre, Arley Rodríguez y Hernán Darío Burbano, son los refuerzos contratados por la institución 'roja' pensando en un gran semestre. Por otro lado, también fue contratado el extremo Fabio Burbano de quien el técnico deberá decidir si lo deja o es prestado a otro equipo.

Para el partido ante Rampla Juniors en Montevideo, el elenco 'cardenal' no contará con Hernán Darío Burbano ni con Leyvin Balanta. El primero se viene recuperando de una lesión de hombro sufrida en su anterior equipo y el segundo padece un problema muscular que lo alejó del grupo de viajeros. Los demás jugadores están disponibles y un total de 19 viajaron a territorio "charrúa" para enfrentar el vital juego. Ya el equipo ha realizado un par de juegos amistosos, que le han permitido ir dándole rodaje y poniendo en ritmo competitivo a varios de los nuevos de esta temprada.

Aún no es fácil determinar cual va a ser la formación inicialista de Santa Fe para este partido, pero, analizando lo que han sido los partidos amistosos, podría decirse que una probable titular del 'rojo' para enfrentar a Rampla Juniors, sería con: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, Nicolás Gil, Juan David Valencia; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Diego Guastavino; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jorge Aguirre.

Partido que marca el inicio de un camino, de una nueva etapa en la que dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas santafereños aspiran a que lleguen grandes logros. Que la renovada ilusión se haga realidad y puedan retomar la senda del éxito, porque Santa Fe quiere continuar escribiendo las mejores páginas de su historia.

Rampla quiere hacer historia

Rampla Juniors es un equipo tradicional en Uruguay. Fue fundado a comienzos del siglo anterior y en la primera mitad del mismo, tuvo buenos resultados y un título de liga. En los años posteriores, los resultados no fueron ni han sido los mejores, pero, no obstante, el conjunto uruguayo ha mantenido su popularidad y un buen caudal de hinchas. Rampla quiere hacer historia. Quiere tener una exitosa Copa Sudamericana 2018 y un triunfo ante su gente podría ser el inicio ideal de cara al objetivo que tienen trazado.

Una posible formación inicialista de Rampla Juniors para enfrentar a Santa Fe, sería con: Rodrigo Odrizola; Fabián Piriz, Willinton Techera, Gonzalo Rizzo, Gabriel de León; Nicolás Rocha Hugo Dorrego, Mauricio Felipe, Ignacio Panzariello; Julián Lalinde y Matías Rigoletto.

El juego tendrá la conducción arbitral del ecuatoriano Ómar Ponce y usted podrá seguir el minuto a minuto a través de VAVEL.com