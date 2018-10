Patriotas cayó por la mínima diferencia ante Rionegro Águilas

Patriotas sigue tieniendo un semestre muy regular en la Liga Águila 2018-II. El rojo boyacense volvió a ceder puntos de local en el torneo, esta vez cayendo ante Rionegro Águilas, sumando su segunda derrota en línea jugando en el Estadio La Independencia -Perdió 3 a 0 con Independiente Medellín-.

El local optó en los primeros instantes por hacer un juego en largo, con pases a mayor distancia buscando sorprender al rival, que prefirió hacer un juego de posesión y mantener un equipo corto. Hubo poca emoción hasta el minuto 14, cuando la visita salió jungando con Carlos Ramírez, que envió un pase en largo desde la zona defensiva hacia campo rival, que encontró a Mauricio Gómez que en una gran carrera le ganó a Santiago Roa con velocidad y anticipó la salida de Diego Martínez para eludirlo y definir con puerta vacía para poner el 0-1 y cumplir con la inexorable ley del ex. Con el gol en contra, Patriotas decidió mantener más el esférico, pero no consiguió tener profundidad ante el equipo de Jorge Luis Bernal, que muestra ser muy aplicado en el trabajo defensivo.

En la segunda parte, las cosas no cambiarían mucho, ya que Patriotas no logró vulnerar la valla de Juan David Valencia. Los pocos acercamientos que tuvo fueron gracias a la pelota quieta, en donde la visita respondió efectivamente. Los cambios que intentó el estratega boyacense no funcionaron y Rionegro, por su parte, sí logró llegar en algunas oportunidades con más profundidad y en varias de esas encontró a Diego Martínez muy seguro para evitar la caída de su pórtico nuevamente.

Al final, fue victoria para los de Jorge Luis Bernal, que ya llegaron a 25 puntos y se acercan a la clasificación a los play-offs. Por su parte, Patriotas sigue resignando posibilidades y los partidos que le quedan no serán sencillos para lograr ese objetivo de clasificar a segunda ronda. Por el momento, tendrán que trabajar arduamente para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y mirar qué chances tendrá. En la semana venidera, Patriotas visitará a Junior en el Metropolitano por la fecha 15, y recibirá a Once Caldas por la fecha 16. Por su parte, las Águilas Doradas jugarán ante dos grandes del fútbol colombiano, recibiendo a Atlético Nacional y luego visitando al América de Cali.