El DIM fue poderoso en el Pascual Guerrero ante el América

El poderoso se hizo con los tres puntos en el encuentro disputado en la ciudad de Cali, el equipo de Octavio Zambrano se impuso por 2 goles a 1 al América de Cali. Los goles del rojo de la montaña fueron de Jean Carlo Blanco y Andres Ricaurte por parte de los Diablos rojos la anotaciones fue obra del venezolano Fernando Aristeguieta.

El partido tuvo un tramite parejo con llegadas por parte de ambos elencos, el poderoso dominó los primeros 15 minutos del encuentro, un modulo de presión alta comandada por Larry Angulo y William Parra posicionaron al equipo paisa en los predios del equipo local, el final del primer tiempo estuvo marcado por penal errado de German Ezequiel Cano luego de una mano de Pablo Armero y un cabezazo de Aristeguieta que toco el palo de la portería defendida por Gonzáles.

El segundo tiempo inicio con un América lanzado al ataque con el ingreso de Daniel Buitrago quien logró conectarse con Cuero para la primera clara del complemento, minutos después un balón filtrado de Buitrago conectó con Dajome quien en un medio giro habilitó a Aristeguienta para el primer gol de la noche. Zambrano movió el banco y mando al campo a Yulian Anchico por William Parra y Jean Carlo Blanco por el juvenil Castrillon, los cambios le sirvieron al DIM para sumar jugadores al ataque, una jugada preparada que no concreto el goleador German Cano que no estuvo en su noche y un mano a mano que inexplicablemente Juan Fernando Caicedo no pudo convertir en gol fueron preámbulo para que Jean Carlo Blanco luego de un centro de Perlaza anotara el empate en el marcador.

Posterior al empate poderoso, el America contó con una opción clara, un centro de Buitrago que no logró conectar con Cuero en el segundo palo y un cabezazo desde un centro de tiro de esquina. El poderoso logró la ventaja en el marcador después de un contragolpe comandado por Juan Fernando Caicedo quien filtró un maravilloso balón para German Cano esté cayendo disparó al arco y en medio de un una serie de rebotes el balón le cayó a Andrés Ricaurte y exigie dose pusó el segundo del poderoso.

El Independiente Medellín logró con esta victoria entrar al grupo de los ocho clasificados, se encuentra 7mo con 23 puntos y buscará lograr su cuarta victoria consecutiva el proximó miércoles a las 7:30 cuando enfrente al equipo Alianza Petrolera en el estadio Atanasio Girardot.