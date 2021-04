Deportes Tolima, análisis del rival: Atlético Nacional (Fecha 16, Liga 2021-I)

El partido donde Deportes Tolima recibirá al Atlético Nacional en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021-I, tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué este martes a partir de las 6:00 PM. Será un duelo que además de decidir muchas cosas en parte alta de la tabla, tiene el picante del dominio tolimense de forma reciente.

Análisis del equipo 'verdolaga'

Atlético Nacional se destaca por ser el líder del campeonato, gracias a ser el equipo más goleador, a una nómina que permite la permutación, la alternativa táctica, la reactividad que da el talento individual y la construcción de una solidez, que, aunque no se consolida aún, empieza a dar buenas señales de comportamiento en los últimos partidos.

El técnico Alexandre Guimarães forma generalmente un esquema 4-3-2-1, capaz de explotar las puntas con Danovis Banguero y Yerson Candelo, tener doble función en la primera línea del mediocampo a través de la potencia, velocidad y destreza de Baldomero Perlaza, acompañado por Brayan Rovira y Alex Castro, con capacidad para atacar desde la media punta de dos formada por Jarlan Barrera y Andrés Andrade, y dispuesto a definir por todo el frente de ataque con Jefferson Duque o Jonatan Álvez.

Destaca la capacidad goleadora del equipo antioqueño, anotando una media aproximada de dos goles por partido y logrando cantar el gol en la mitad de los tiros a puerta realizados. Cabe mencionar también la prolijidad de los jugadores verdes, pues Barrera y Duque cuentan cada uno con seis tantos a su haber, Vladimir Hernández ha logrado tres dianas, y Perlaza y Álvez, han celebrado respectivamente en dos oportunidades.

Sabe el técnico costarricense que su equipo se nutre de mirar hacia el área rival, de adelantar las líneas con hambre de gol, tratando de meter de a poco a los contrarios en su propio arco, haciendo que la defensa solo tenga sentido si ataca, copando con el mediocampo todos los espacios, con el objetivo de sofocar y a la vez permear las líneas defensivas que se paran frente a él. Entonces, el gol cae de maduro porque el enemigo ya no puede enfrentarse en un uno a uno con jugadores de gran calidad, ubicados muy cerca del arco contrario y que, para colmo de males, solo se sienten bien si logran su objetivo.

Pese a todo lo anterior, Atlético Nacional es aún un equipo en construcción. Son ya varios los partidos en los que la idea no ha podido mantenerse constante y vigorosa. Equipos como Junior, Millonarios y Medellín han demostrado que hay falencias en defensa, que, al pasar la línea de contención de los verdolagas, hay buenas posibilidades de éxito, pues la defensa es desordenada y deja muchos espacios que pueden ser aprovechados.

Por otro lado, la vocación ofensiva de los verdolagas juega en su contra cuando el gol no llega rápido; entonces aflora un juego más disputado, que no le gusta ni al técnico ni a los jugadores, que los incomoda y los altera hasta difuminar la esencia ganadora. En varias ocasiones, Vladimir Hernández ha llegado como salvador, pero el desgaste se hace notorio. El partido tiene varias claves que determinarán en resultado final, pues los paisas aún no se consolidan, sobre todo en defensa, a pesar de dar una impresión contraria

El equipo que logre instalarse en el campo rival hará la diferencia, porque tendrá la iniciativa, y además podrá jugar con las diferentes necesidades del rival. Si el Tolima mejora en definición, podrá obtener los tres puntos sin problema, pues su constante es ir hacia adelante; mientras que Nacional tendrá que batirse con una defensa que conoce muy bien su campo y un mediocampo que se siente cómodo con el rival dejando espacios.

Posible formación

Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Emanuel Olivera, Nicolás Hernández, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Michael Chacón; Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Alex Castro; Jefferson Duque. D.T.: Alexandre Guimarães.