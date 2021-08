Previa Millonarios vs Fortaleza: un partido definitivo en el grupo A

Estamos llegando a instancias finales de la fase de grupos de la Liga BetPlay Femenina, y Millonarios recibirá a Fortaleza en su último encuentro del todos contra todos; este es el sexto partido que jugarán ambas escuadras, ya que han compartido grupo desde 2019, y el último juego, que se disputó en la fecha 4 de este torneo, terminó empatado 1 a 1, ya que el equipo joven logró empatar en los últimos minutos.

Para Millonarios esta es su última oportunidad de ganar, ya que en la jornada final descansarán, por lo que el objetivo será sumar los 3 tantos para mayor tranquilidad, aunque deberán esperar resultados, y Fortaleza tras venir de una jornada de descanso buscará el triunfo, y esperar que las cosas se den matemáticamente hablando, en la tabla del grupo A para poder entrar a las instancias finales.

Recordemos que ambas escuadras vienen de perder contra las líderes absolutas, Independiente Santa Fe, por lo que en este juego se darán el todo por el todo para lograr llegar al anhelado segundo lugar y soñar con las instancias finales.

Millonarios, obligadas a sumar.

Las embajadoras vienen de una nueva edición del clásico capitalino, el cual fue un encuentro bastante intenso y demandante físicamente; a pesar de haber mantenido un primer tiempo con cero goles de parte y parte, la escuadra no logró el objetivo y nuevamente los puntos se los llevaron las leonas. Es así como el azul y blanco vuelve a perder el clásico, el cual no ha podido ganar desde su incorporación a la liga profesional.

A pesar de ello, la jugadora Sharon Ramírez afirmó que el equipo trabajará para este nuevo reto en la confianza, para así hacer respetar la casa. El conjunto no tiene otra opción más que ganar, ya que durante su descanso en la siguiente jornada pueden pasar muchas cosas. En cuanto a a su rival directo por el segundo lugar, La Equidad, también se depende de sus resultados, ya que para que Millonarios pueda mantener con mayor tranquilidad este cupo a la semifinal, ellas no deberían ganar en estos dos últimos encuentros.

Fortaleza, a por la victoria para entrar en la pelea.

Las atezadas también llegan de una derrota frente a Independiente Santa Fe, en un partido que fue bastante reñido ya que Forta abrió el marcador y tuvo un muy buen primer tiempo, en el que luchó por mantener el resultado. Sin embargo, en el segundo tiempo el exceso de confianza y algunas fallas en la parte alta de la cancha permitieron que las cardenales se adelantaran y lograran empatar. Finalmente, al minuto 90, las visitantes lograron concretar una jugada que terminó en un gol que sentenció el 2 a 3 en el Estadio Villa Olímpica de Chía.

Es así como tras el descanso, Fortaleza vuelve con sed de victoria, ya que aunque no son las rivales directas por el segundo cupo a la semifinal, si suman podrían soñar con avanzar en la tabla, eso sí dependiendo de los resultados de Equidad, el cual no debería sumar en los dos encuentros que le quedan, y de ser así el partido de la fecha 10 sería el definitivo para que este conjunto haga historia y participe en la recta final.

Posibles formaciones

Millonarios: Karen Murillo; Sara Garzón, Karen Balcázar, Diana Carolina Melo, Stefany Sarmiento; Tatiana Vera, Sharon Ramírez, Ledys Calvo, Nicol Camacho; Adriana Ojeda, Belkis Niño. D.T.: Carlos Gómez.

Fortaleza: Ángela Acosta; Ana Bohórquez, Carolay Montaño, Angie Taborda, María Leguizamón; Myriam Alonso, Mileidys Saenz, Claudia Vergel, Marcela Ramírez; Karol Murcia, Gabriela Fonseca. D.T.: Diego Rodríguez.

Equipo arbitral

Central: Jenny Arias Parga – Bogotá

Asistente No. 1: Kelly Martínez – Risaralda

Asistente No. 2: Karen Cortés Merchan – Bogotá

Emergente: Angie Paola Blanco – Bogotá

Estamos a una fecha de conocer a las semifinalistas, y este encuentro no se lo puede perder, ya que definirá mucho más al grupo A e incluso se podrían dar sorpresas de cara a las semifinales. El juego será en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ a las 11:00 a.m. y será transmitido a través de WIN Sports + y el canal de YouTube de Cerveza Aguila. No olvide seguir a VAVEL.com para conocer los mejores momentos y todas las emociones de la Liga BetPlay Femenina.