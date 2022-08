Ayron del Valle, el jugador destacado en el empate frente a La Equidad

Foto: Once Caldas DAF

Foto: Once Caldas DAF (Twitter)

En la jornada correspondiente por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2022-II, Once Caldas recibía la visita de La Equidad, dirigido por el técnico Alexis García. El Once Caldas llegaba al compromiso con una sensación extraña después de traerse de Santa Marta un punto frente al Unión Magdalena en los últimos minutos. Si bien un punto de visita puede ser importante al equipo, se le esperaba una mejor propuesta en cuanto a lo futbolistico, en Manizales y al frente de una hinchada que supo responder con cerca de 8000 abonados. A pesar de una seguidilla de siete eliminaciones por liga, empezaba la historia para este semestre en Palogrande.

El equipo albo tuvo gran porcentaje de posesión del balón, sin embargo, las mejores intenciones de gol fueron por parte del equipo asegurador, que malogró un penal en el primer tiempo y pese a que se fue abajo en el minuto 77 por el gol de Ayron del Valle, en el minuto 87 pudo igualar las acciones gracias al gol convertido en anticipación de cabeza de Francisco Chaverra, gol en el que se vio comprometido el arquero Gerardo Ortiz y el defensor Jesús Murillo, el hincha blanco salió con malestar, no solo por no poder hacer respetar la casa, sino también por los pocos argumentos tácticos y futbolísticos, que muestra el equipo con un desarrollo de juego lento y predecible, algo que no es del agrado de su afición.

Ayron del Valle, el distinguido del 'blanco blanco'

El jugador oriundo de Magangué llego el semestre pasado al Once con toda la intención de demostrar su gran potencial en su retorno a la institución en la que supo tener presencia en el año 2011, esta vez más maduro, aportando experiencia en la zona ofensiva. Ayron ha sabido adaptarse tras la dolorosa eliminación del semestre pasado, quiere su revancha, esa que tantas veces nos permite el fútbol y empezó con pie derecho, pues cuando el equipo más lo necesitó en un flojo partido de todo el equipo en Santa Marta, tuvo personalidad tomo la pelota y cobró el penal que significó en el momento el empate parcial, esta vez a vista de su público quería seguir aportando para el equipo.

El partido empezó con mucha fricción en mitad de la cancha, largas posesiones que no llegaban a las areas, Ayron fue apareciendo por la banda derecha como extremo y en ocasiones por la necesidad del juego con sacrificio también ayudaba por su banda en lo defensivo; logró conectarse con sus compañeros con pases claves que no se supieron aprovechar y en el segundo tiempo supo ganarle el duelo al defensor tras un centro de Jesús Murillo para convertir el 1-0 parcial. Con este gol llega a dos goles en dos partidos y a su noveno gol desde su regreso al blanco blanco, sin embargo, no se pudo cerrar el triunfo y el asegurador se llevo un punto para Bogotá.