Primera C: inicio de la fase clasificatoria

Sin duda alguna la afición del fútbol colombiano ha pedido a gritos la implementación de una tercera división, ya que son muchas las regiones que pese a contar con gran cantidad de talentos, la ausencia de un torneo nacional hace que estos queden en el olvido.

Luego del regreso del Torneo Nacional Primera C, los grandes proyectos deportivos no se han hecho esperar, y es que son múltiples los nombres de instituciones que han apostado por darle razones al público, y en especial a los directivos del fútbol colombiano, lo importante que es tener una vitrina para que estas estrellas anónimas, pero no menos valiosas, del balompié colombiano sean mostradas al mundo.

La reaparición de esta competencia en el 2021 repercutió en que para el presente año muchos oncenos se sumaran, y la tendencia de participación siguiese creciendo. En esta edición el torneo contó con la participación de 200 equipos, los cuales fueron distribuidos en conjuntos entre cuatro y doce participantes, agrupados por cercanía geográfica.

81 cupos entregados a los mejores posicionados por grupo, y tres a mejores perdedores; en total 84 equipos harán de esta fase eliminatoria una gran razón para demostrar que Colombia merece (al menos) una división adicional, seria y permanente que asegure futuro para los procesos.

En la segunda fase tendrán desenlace los encuentros de ida, entre el 10 y 11 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta serán los días 16 y 17 de septiembre. Los equipos mejor posicionados al momento de clasificar serán los encargados de cerrar la llave en casa.

Cabe resaltar qué Deportivo Bello, de Bello, Antioquia, y AS FC de Soacha, Cundinamarca, se aseguran en la tercera fase luego de que por solicitud propia adelantaran su llave.

Olympic de Santander (que hace de local en el Estadio Departamental Alfonso López); Independiente San Marcos, de San Marcos, Sucre; Pamplona FC de Pamplona, Norte Santander; Fiorentina FC de Florencia, Caquetá; Turbo FC (actual campeón) de Turbo, Antioquia; Real Mompox, de Mompox, Bolívar; Unión Pacífico Sur, de Tumaco, Nariño; Deportivo Independiente de Popayán, de Popayán, Cauca, son algunos de los protagonistas que suenan para lo que será esta emocionante eliminatoria.