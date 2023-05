Paulo Autuori: "Ser líder no significa absolutamente nada"

Luego de disputarse la fecha 20 de la Liga BetPlay, el profesor Autuori y el juvenil Juan Pablo Torres, ofrecieron declaraciones post encuentro a los medios de comunicación. Desde el primer momento se notó el disgusto del técnico verdolaga con la actuación durante la parte inicial: “A mi no me gustó la manera como nosotros encaramos este partido, no se puede entrar a un partido pensando en el partido que se viene, hay que estar enchufado y por esto a mi no me ha gustado”.

Autuori, autocrítico

Cabe resaltar que el equipo entro con una cara nueva para la segunda mitad y esto se vio reflejado en la cancha como en el marcador final: “En el segundo tiempo logramos tener una actitud mas cercana a lo que queremos, me gustó la manera en la que los jugadores que entraron a la cancha, se metieron al partido”.

“Podríamos haber llegados de primeros pero para mi no significa nada, es importante que el equipo viene en un proceso de menos a más y va a afrontar el cuadrangular en nuestro grupo”, fueron las palabras del técnico brasileño, pues a pesar del esfuerzo, Atlético Nacional no logró quedar primero en la tabla de posiciones... Sin embargo, no es algo que inquieta al cuerpo técnico: “El tema de ser líder no significa nada, nuestro equipo tiene que ser un equipo que plasma su fútbol dentro de su propia casa, como local o como visitante”.

Al plantear su posición sobre el jugador Nelson Palacio, que en los últimos encuentros ha sido ficha fija en medio campo, el técnico dejo en claro su punto de vista sobre este “A mí no me gusta hablar a nivel individual, yo creo que es un jugador con potencial enorme, como tenemos otros, son jóvenes con potencial y seguro con un futuro brillante, mi labor es hacerlos crecer, no solamente dentro de la cancha, afuera también con un nivel profesional alto, porque seguramente pueden brillar en cualquier sitio del fútbol”.

Autuori terminó la rueda de prensa afirmando que “se pasa de una fase de clasificación, la competencia pasa a ser una competencia distinta, porque son partidos decisivos donde solamente uno de cada grupo se mete en la final, entonces, creo que hemos progresado de menos a más, lo que genera seguridad y confianza para tener una buena participación y llegar al final porque nos interesa”.