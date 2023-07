William Amaral: “No estoy satisfecho con el resultado, pero sí con lo que presentaron los jugadores”

En juego correspondiente por la primera fecha de la Liga BetPlay 2023-II, Atlético Nacional debutó con un empate 1-1 de visitante contra Once Caldas. Los goles fueron de Neyder Moreno para el equipo verdolaga y Dayro Moreno para el blanco blanco de Manizales.

Luego del partido, el entrenador brasileño William Amaral y el exjugador de Santa Fe y que regresó al bicampeón de la Copa Libertadores, Neyder Moreno, atendieron a los medios de comunicación. Precisamente, el director técnico dijo que le gustó lo que vio de sus jugadores en el partido, pero también dejó en clara su postura con el resultado: no le gustó.

“Hoy mi equipo compitió, estuvimos en un juego complicado, aunque todos los partidos son difíciles. Hemos conseguido rematar a puerta cuatro veces y nuestro rival una sola vez. El Once Caldas se benefició de los lanzamientos de lateral para llegar a nuestra área y un poco más. No estoy satisfecho con el resultado, pero sí con lo que presentaron los jugadores”, expresó el ex asistente técnico de Paulo Autuori.

El director técnico verdolaga aprovechó su intervención ante los medios de comunicación luego del partido, para subrayar el trabajo de los jugadores juveniles, pues según su concepto, expusieron su nivel en el estadio Palogrande de Manizales.

“Durante el juego que empatamos, tuvimos muchos futbolistas jóvenes con minutos, tiempo en el que más de uno mostró su calidad y técnica para jugar. Yo pienso que tenemos que crecer y aportar más calidad sobre todo en la parte final del juego, que evidentemente no fue tan buena”, explicó Amaral.

Haciendo referencia a si en algún momento ha considerado quedarse como entrenador fijo del equipo, el entrenador brasileño indicó que él sigue haciendo su trabajo con su idea de juego y otras variantes, sumado al seguimiento diario de lo que se trabaja en la sede del equipo.

“Nosotros seguimos trabajando en ese sentido y con esta idea de juego, metodología y forma de trabajar. Estamos enfocados en que los jugadores puedan comprender nuestros conceptos tácticos, y luego sigue es darle monitoreo constante al trabajo”, finalizó el actual entrenador interino de Atlético Nacional.