En el inicio de la Liga, Atlético Nacional y Once Caldas no pasaron del empate

En el partido válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR, Atlético Nacional visitó a Once Caldas en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Los verdolagas no lograron pasar del empate ante el blanco blanco en un partido con pocas emociones y escasas llegadas el arco rival.

El local quién era Once Caldas saltó a la cancha con un esquema 4-2-3-1 con los siguientes jugadores: Eder Chaux; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Andrés Correa, Léyder Morán; Dannovi Quiñones, Luis Pérez; Luis Miranda, Alejandro García, Billy Arce; Dayro Moreno.

Por otro lado, el visitante Atlético Nacional salió a la cancha con un esquema 4-2-3-1 con los siguientes intérpretes: Kevin Mier; Edier Ocampo, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Andrés Salazar; Jhon Solís, Nelson Deossa; Neyder Moreno, Dorlan Pabón, Álvaro Angulo; Jefferson Duque.

En los primeros minutos de juego, parecía que Atlético Nacional iba a mostrar una cara diferente a lo que venía haciendo el semestre anterior en cuanto al juego, pues hasta los primeros 15' minutos de juego, el verdolaga era quién dominaba la pelota, no remataba al arco pero si tenía constantes posesiones en terreno rival.

Luego de pasar los primeros 15' minutos de partido, el juego entró en un periodo de pocas emociones por parte de ambos equipos, pues ninguno tenía llegadas ni remates al arco rival, fue solo hasta los minutos finales del primer tiempo e incluso hasta el tiempo de adición de la primera parte cuándo llegaron las emociones en el Estadio Palogrande, pues luego de un rápido cobro de tiro libre de Once Caldas sobro el costado derecho, el jugador Luis Miranda pudo ganar la línea final, lanzar un centro y Dayro Moreno fue el encargado de concretar la primer anotación del partido, esto en el minuto 45', pero la reacción de Atlético Nacional fue bastante rápida, ya que dieron dos minutos de adición y justamente en el minuto 45+2' se dio la anotación verdolaga, esta gracias a Neyder Moreno quién remato arriba y dejó completamente vencido al portero Eder Chaux, esto tras un muy buen pase filtrado de Dorlan Pabón desde fuera del área.

En el segundo tiempo el panorama parecía no cambiar a lo que fue el primer tiempo después del minuto 15' en donde no hubo emociones y efectivamente así fue, la parte complementaria no dejó buenas sensaciones en cuanto a emociones, pues se vio un juego bastante cortado, con contantes faltas y por momentos los dos equipos se veían sin ideas de juego, a tal punto que en el conjunto verdolaga, por momentos se veía a Dorlan Pabón tirado demasiado atrás casi que en la primer línea de volantes y por el lado de Once Caldas se veía a Dayro Moreno el centro delantero de Once Caldas recibir muy atrás la pelota e incluso muchas veces tirado por los costados. Así finalizó el encuentro, en el que ambos equipos dejaron incertidumbre en su idea de juego y por lo que ambos esperan mejorar de cara a las distintas competencias que van a afrontar en el segundo semestre de 2023.

Algunas estadísticas del encuentro

Goles: 1 Once Caldas - Atlético Nacional 1

Posesión: 51% Once Caldas - Atlético Nacional 49%

Remates totales: 11 Once Caldas - Atlético Nacional 18

Remates a puerta: 1 Once Caldas - Atlético Nacional 4

Pases totales: 327 Once Caldas - Atlético Nacional 315

Faltas: 16 Once Caldas - Atlético Nacional 7

El próximo encuentro de Once Caldas, será como visitante en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el viernes 21 de Julio frente a Deportes Tolima sobre las 4:00 p.m. hora colombiana, mientras que Atlético Nacional jugará su próximo encuentro ante Águilas Doradas nuevamente en condición en visitante, será en el Estadio Alberto Grisales el sábado 22 de Julio y tendrá como hora de inicio las 4:10 p.m. hora colombiana.