William Amaral: "La efectividad está ligada a la forma de jugar"

Atlético Nacional comenzó con pie derecho uno de los objetivos trazados para este segundo semestre, el cual es la Copa BetPlay. El equipo dirigido por el profesor William Amaral mostró una faceta más ofensiva y, además de la victoria, muestra un fútbol más ofensivo y más vistoso ante el paladar del hincha.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el profesor William Amaral se mostró bastante contento por el juego y la efectividad que mostró el conjunto verdolaga, tanto así, que se puso en frente a los 54 segundos de partido. Amaral dijo sobre esto: “El error fue provocado por la presión de nuestros jugadores”.

Además de esto aseguró que el camerino se encuentra unido: “Nosotros somos muy cercanos, hay un ambiente muy familiar”.

Frente a la clara mejoría en el juego del rey de copas y el objetivo de jugar cada vez mejor, Amaral dijo: El jugador nuestro, a pesar de la calidad individual que tiene, que es muchísima, no solo los nuestros, sino en toda Colombia hay una cantidad de jugadores talentosos, pero que no saben interpretar el juego. La idea es interpretar algunas fases del juego de forma que podamos interpretar y creo que en tan poco tiempo de trabajo hay una comprensión muy grande de los jugadores”. Además de esto, agregó: “No es un equipo perfecto, cometemos muchos errores, pero son errores de aprendizaje”.

El profesor también se refirió a la petición de la hinchada por un juego vistoso: “La gente quiere buen fútbol, el resultado es importante, pero que jueguen bien entonces yo creo que la idea es esa. Porque ganando o perdiendo partidos hay siempre un margen muy grande para aprender y para crecer”.

Además, habló de la lectura de su lectura del juego: “Todas las facetas del juego hacen parte de un conjunto. Y creo que el fútbol nosotros en cuanto a entrenadores, tiene varios momentos, en estos momentos intentamos que el equipo consiga representar ese juego, pero no siempre es posible, por el rival, es que las condicionantes son muchas”.

Por último y, refiriéndose a la excelente efectividad del equipo, Amaral aseguró que: “La efectividad está ligada a la forma de jugar, que cuanto más cerca de la portería conseguimos recuperar el balón, los jugadores que lo recuperan están más cerca del gol”.

El próximo partido de Atlético Nacional se jugará este sábado 29 de julio, contra Jaguares de Córdoba, por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2023-II a las 8:20pm.