Arturo Reyes: “En ninguno de estos tres partidos podemos bajar los brazos”

Junior de Barranquilla se juega, literalmente, una ‘final’ sin trofeo ante Once Caldas, este sábado a las 8:20 PM.

Previo a este partido trascendental, el técnico samario resaltó la fortaleza mental que ve en sus dirigidos: “Gracias a Dios tengo un grupo fuerte mentalmente. Yo los veo bien, concentrados en este primer juego. Lo que hemos hablado es aislarnos de los partidos ante Pereira y Huila. Debemos centrarnos únicamente en el Once Caldas. Acá sabemos lo difícil que es enfrentar los equipos del profe Pedro (Sarmiento) y del profe (Hernán Darío) Herrera. El Junior el sábado debe ir por todo y confiamos en que podamos hacer un buen partido”, expresó.

Reyes espera que su equipo demuestre toda su jerarquía en estos momentos de presión máxima, donde se juega prácticamente todo el 2023, donde los resultados ni la regularidad han acompañado al Junior, eliminado de la Copa Sudamericana, de la Copa Colombia y sin entrar a los cuadrangulares semifinales en el primer torneo del año: “A mí me parece que los grupos cuando tienen una meta tan clara, como la que tenemos nosotros, se fortalecen más en la adversidad. En ninguno de estos tres partidos podemos bajar los brazos. Estamos confiados que podemos hacer un buen juego y ganar el partido, ya luego veremos qué pasa”, afirmó.

El orientador rojiblanco resaltó un punto que le preocupa, especialmente en los partidos de local, donde los rivales no salen a proponer del todo: “¿Qué me preocupa? Es claro que para nosotros es muy importante tener un equipo fuerte en la elaboración y en la transición defensiva, y yo creo que Junior ha sido débil en eso último. Hay que tratar de tener una estructura bien armada cuando perdamos el balón para no sufrir tanto en las contras”, dijo.

“El equipo ha sido irregular, esa es la verdad. Este equipo es para que tenga un mejor puntaje. En los partidos en los que yo he estado al frente, tuvimos tres en los que el equipo debió puntuar y no lo hicimos, y esas son las unidades que nos hacen falta hoy”, agregó.

Por último, hizo un balance de los que no estarán y de los que reaparecerán, con algunas novedades importantes de cara a esta primera final de las tres que le restan: “Brayan Ceballos, convocado a la selección Colombia sub-23, no va a estar en los Juegos Panamericanos. Él regresa ya en estos días para iniciar la recuperación de la lesión que sufrió con la Selección. Ante Once Caldas tendremos que decidir entre sí habilitar a Emanuel Olivera o Wálmer Pacheco, porque solo podemos usar a uno de los expulsados (ya que cuenta con Fabián Ángel en la misma sub-23)".

Reyes continuó: "Tenemos estos últimos entrenos para tomar la decisión. Santiago Mele recién llegó, vamos a evaluar cómo vino. Con Fuentes si no vamos a poder contar para este sábado y veo difícil también que pueda estar ante el Pereira. José Enamorado entrenó el miércoles por primera vez después del inconveniente que tuvo ante el Cali. Seguramente va a estar el sábado ante Once Caldas. Léider Berdugo, lo más probable, es que esté el fin de semana”.