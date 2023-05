Previa Once Caldas vs Junior de Barranquilla: duelo de distintas realidades

Este Sábado, Junior de Barranquilla visita a Once Caldas en el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, los equipos pasan momentos diferentes, Once Caldas viene haciendo una muy mal campaña al punto de estar pensando en sumar para no descender, mientras que Junior ha recompuesto su camino y está en puestos de clasificación a la siguiente instancia.

Once Caldas y su lucha para salvarse del descenso

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Once Caldas pasa un muy mal presente, pues luego de disputar 16 fechas, se encuentra en la posición número 20 de la tabla de posiciones con 12 puntos, esto tras ganar dos partidos, empatar seis y perder ocho, además cuenta con una diferencia de gol de -9, esto tras anotar 11 goles y haber recibido 20.

El elenco blanco viene teniendo una muy mala campaña, a pesar de haber cambiado de entrenador en medio del semestre, el equipo aún no ha podido ganar con su nuevo entrenador Pedro Sarmiento, además de encontrarse en la última casilla del campeonato, el equipo se encuentra en una seria conversación con el tema del descenso, pues ante sus malas presentaciones en los años anteriores antes del partido frente a Junior se encuentra solo una casilla por encima de los puestos de descenso directo, teniendo en cuenta esta situación el equipo debe sumar de a tres, ya no pensando en clasificar a la siguiente instancia del campeonato, pues se encuentra eliminado desde hace algunas fechas, si no pensando el alejarse del temido descenso.

Con relación al juego anterior y para disputar el partido frente a Junior de Barranquilla, Once Caldas presenta las variantes en la nómina de convocados de; Alejandro Artunduaga y Santiago Jiménez quienes salen del listado, mientras que; Jorge Méndez y Jeyson Velasco ingresan al grupo de concentrados.

Lista de convocados

Junior, por no salir de los puestos de clasificación

Hablando de la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla cuenta con un buen presente, pues luego de 17 fechas disputadas, se ubica en la casilla número siete de la tabla de posiciones con 24 puntos, esto tras ganar seis partidos, empatar seis y perder los cinco restantes, además, ha anotado 15 goles, pero ha recibido 15, para una diferencia de gol de 0.

El conjunto de la capital del Atlántico viene mostrando una mejoría en su juego y en sus resultados, esto tras el cambio de entrenador, pues para la fecha nueve del campeonato se dio la salida de Arturo Reyes y llego al equipo Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, tras la llegada del timonel antioqueño el equipo mejoro sobre todo en la parte defensiva, pues se ve una parte posterior más sólida, si bien es cierto hace falta un poco más a la hora del ataque ya que los centro delanteros del equipo no están concretando las opciones de gol, han aparecido otros nombres para tener en cuenta como Luis Sandoval o Vladimir Hernández, hombres claves en el funcionamiento del Junior de Barranquilla, además el trabajo del medio campo ha sido fundamental, pues los volantes de primera línea; Jhon Vélez y Didier Moreno le dan una clara salida al equipo, no permiten que las líneas se separen y aportan con sus llegadas a borde del área rival.

Para enfrentar a Once Caldas y teniendo en cuenta el partido inmediatamente anterior, Junior de Barranquilla presenta las siguientes novedades en la lista de convocados; salen de la nómina de viajeros Jhon Vélez, Jaimer Acosta y Andrey Estupiñán, en lugar de estos jugadores ingresan; Mario Sebastián Viera y Germán Gutiérrez, esto teniendo en cuenta que para el partido anterior fueron citados 20 jugadores y frente a Once Caldas fueron llamados 19.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Once Caldas: Éder Chaux; Marlon Piedrahita, Andrés Correa, Fáiner Torijano, Léyder Morán; Dannovi Quiñones, Luis Pérez; Alejandro García, Sherman Cárdenas, David Lemos; Dayro Moreno. D.T.: Pedro Sarmiento.

Junior de Barranquilla: Jefferson Martínez; Walmer Pacheco, Federico Andueza, José Ortíz, Edwin Herrera; Didier Moreno, Carlos Sierra; Omar Alnornoz, Leider Berrio, Vladimir Hernández; Luis Sandoval. D.T.: Hernán Darío Gómez.

Equipo arbitral

Central: Luis Delgado - Valle

Asistente Nro. 1: Richard Ortíz - Quindío

Asistente Nro. 2: José Piedrahita - Antioquia

Cuarto Árbitro: Cristian Aguirre - Caldas

VAR: Mauricio Pérez - Antioquia

AVAR: Lisandro Castillo - Bogotá

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra igualado, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el blanco blanco ha ganado dos partidos, se ha registrado un empate y el tiburón ha logrado dos victorias, en cuanto a goles, el historial reciente lo domina Junior de Barranquilla con siete goles frente a seis de Once Caldas.

El encuentro entre Once Caldas y Junior de Barranquilla se llevará a cabo en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales e iniciará a las 8:25 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.