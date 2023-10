Alberto Gamero: "No vamos a clasificar con 29 puntos, debemos sumar"

Culminó el clásico capitalino disputado en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', por la fecha 18 de la liga, con triunfo para el cuadro embajador (2-3), lo que los ayuda a sumar de a tres y confirmarse más en el grupo de los ocho finalistas que buscan la estrella de fin de año.

Sobre el clásico capitalino el director técnico embajador fue enfático al indicar la velocidad con la que se jugó el partido: "Fue un partido de ida y vuelta, la inteligencia de nosotros luego del 1-1 fue fundamental, yo les dije a ellos que no nos podíamos desesperar siendo visitantes y eso hizo que lográramos tener un control mayor del balón", comentó Alberto Gamero.

Para el técnico samario fue un partido que pudo ser para cualquiera de las escuadrar, "manejamos la mayoría del partido y sobre todo por las bandas, los partidos terminan así pero nosotros pudimos aumentar el marcador y un equipo como Santa Fe logra siempre el descuento. Entre comillas termina siendo un partido apretado", agregó Gamero.

Alberto entiende que este triunfo es vital para la clasificación, pero no se confía de los 29 puntos que hoy suman, recordando que tienen un partido menos, "hay que recuperar al grupo, para nadie es un secreto que con 29 no se va a clasificar, tenemos que seguir sumando. Hay jugadores que vienen de una para y queremos darles ritmo a esos jugadores. Tenemos 3 partidos importantes contando el de Copa, tenemos que salir a sumar en todos, tenemos un partido duro contra Boyacá Chicó", complementó Gamero.

Por su parte el capitán albiazul David Silva habló sobre la importancia de sumar de a tres, "era importante para nuestros intereses lograr un triunfo, en ocasiones se complica, pero hoy pudimos sacar los tres puntos", comentó el capitán de Millonarios.

Sobre el juego de Fair Play que no se vio en algunos episodios Silva comentó: "Lo primero es no crucificar a Moreno, es un jugador joven, le dije que esto hace parte de la lealtad y se lo dije a sus compañeros, no se ve mal Santa Fe, no se ve mal Millonarios, se ve mal el fútbol colombiano, de seguro lo aprendió y no lo volverá hacer".

Ante eso el técnico Alberto indicó: "un lindo marco el de hoy, me gustó el estadio al verlo azul y rojo y pido disculpas por lo que paso al inicio del partido como comentó el jefe de seguridad de Santa Fe, situaciones que tampoco son de Fair Play. Tenemos que evitar que pasen este tipo de cosas, pido mesura, pido disculpas por Millonarios, ojalá esto no transcienda para nada, queremos fútbol en paz, hoy vinieron muchos niños", agregó Gamero.

Para Finalizar Gamero habló sobre la importancia de un jugador como Leonardo Castro, "Castro es un goleador, que nos ayuda mucho, sí, muchas veces no marca gol, es un jugador que siempre ayuda, me alegra mucho que concrete y marque porque es el orgullo de él, pero él sabe que siempre nos ayuda", puntualizó el samario.

Mientras tanto el capitán embajador culminó hablando sobre el trabajo que se hace a diario y su recuperación personal para lograr estar en el clásico, "para eso trabajamos día a día, tenemos que seguir trabajando, pasar la página y seguir trabajando, esperamos esas correcciones se sigan dando para el miércoles lograr la clasificación".

"Sabía el partido que nos jugábamos, me sentía bien, me entrene y quise estar en disposición del cuerpo técnico, ya el dirigente es quien califica", concluyó David Silva.