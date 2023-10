John Jairo Bodmer: “Todos los jugadores están conectados con lo que queremos”

Atlético Nacional ha conseguido una victoria con la que cortar una seguidilla de malos resultados que pusieron en duda su clasificación a los cuadrangulares, encontrando en esta, dicha clasificación y un respiro antes de la recta final del campeonato. El cuadro verdolaga venció al Boyacá Chicó, equipo que marcha en el fondo del campeonato y está eliminado, y se metió en la fiesta de fin de año por la estrella de navidad.

Plan de juego

La primera pregunta que recibió el entrenador interino estuvo dirigida a la planificación del partido por los varios espacios que dio el equipo local para que Atlético Nacional llegara en repetidas ocasiones con peligro. Ante esto el entrenador verdolaga dijo que aquel siempre fue su plan de trabajo, el de salir a jugar a buscar el partido y así fue como se ejecutó. Además, defendió la decisión de tomar una actitud defensiva ante los malos resultados que venía obteniendo el equipo y el querer normal de cualquiera en esa situación de conservar la victoria.

Bodmer expresó estar contento con el equipo por gestionar el trabajo defensivo ya que, a su parecer, el otro equipo no pudo generar remates directos, situación que considera es de aplaudir.

Otro aspecto del rendimiento del equipo que se tocó en la rueda de prensa, es la dificultad que tiene Nacional de afrontar los juegos aéreos, a lo que Bodmer respondió que aquello es circunstancial de cada partido, ya que ante el club boyacense pudieron llegar a tener hasta un 95% de efectividad en el juego aéreo.

Por último en cuanto a este punto, el entrenador fue cuestionado por la falta de efectividad para concretar los contragolpes que se generan, a lo que respondió que es normal que unas acciones se conviertan y otras no, teniendo la fortuna de convertir tres en el partido ante el Chicó.

Los cambios

Una de las cosas que destacó el entrenador fue los cambios nominales realizados respecto al planteamiento visto en las derrotas ante el Medellín y el Pereira. Considera en entrenador que todos sus jugadores están conectados con lo que el cuerpo técnico quiere y que es evidente que hay una idea que están tratando implementar, pero que a la vez es consciente “de la necesidad de que los resultados vayan acompañando la idea”.

Ya en cuanto a los cambios durante el partido, más específicamente el no haber contado con Erick Ramírez y el ingreso del uruguayo Cantera, el entrenador no quiso dar mayor explicación al tema del venezolano, enfocando su respuesta en el buen estado físico de Jefferson Duque. En cuanto a cantera, reconoció que fue un error su ingreso, ya que pensó que con el uruguayo ganarían más en generación, pero “el plan no funcionó y el rival se vino encima de nosotros”.

Lo que está por venir

Conseguida la clasificación a los cuadrangulares, Bodmer expresó que “cualquier atleta quiere ganar cualquier partido que se juegue”, y que siendo eso así, está seguro de no tener la necesidad de decirle a sus jugadores que salgan a ganar los dos partidos de liga que quedan, ya que sabe que así lo harán y harán las cosas de la mejor manera.

Siendo así, a Atlético Nacional le restan dos partidos de local contra Alianza Petrolera y Deportes Tolima, así como el partido de vuelta ante el Deportivo Pereira por la semifinal de la Copa BetPlay en la que va dos goles abajo en el marcador.