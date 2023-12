A cinco años de la gloria continental del Huila: "La historia ya estaba escrita"

Se cumplen cinco años de la histórica consagración de Atlético Huila en Copa Libertadores Femenina. El 2 de diciembre de 2018 el conjunto opita plasmó el nombre de Colombia en la cima de Sudamérica tras imponerse desde el punto penal a Santos en territorio brasileño.

Previamente, Huila obtuvo su cupo al certamen internacional luego de ganar la Liga Aguila Femenina, en la que se impusieron derrotado en la final al Atlético Nacional. En el marcador global igualaron 2-2, finalmente en la tanda de penales Huila bordó su primera estrella con 3-2.

A la fecha es la primera vez que Colombia gana una Copa Libertadores en la categoría femenina. Cabe señalar que el país empezó a protagonizar en el torneo desde 2009 con Formas Íntimas de Antioquia, quien llegó a la final en 2013. Así las cosas, cinco años más tarde Huila logró lo impensado trayendo la gloria continental a suelo cafetero.

Así mismo, Fabiana Vallejos, una de las artífices del título de Liga y Copa dialogó en exclusiva para VAVEL Colombia acerca de este gran logro para el fútbol practicado por mujeres en Colombia y para ella misma.

“Fue un momento liberador, me abracé con mis compañeras y nos pusimos a llorar, es algo por lo que estábamos trabajando, previo al inicio de la copa teníamos un trabajo de cinco meses a doble jornada. En ese instante cuando sientes el objetivo cumplido es un alivio enorme, nada borró nuestra sonrisa, es una felicidad eterna”.

“Teníamos el objetivo de ser campeonas, pero era partido a partido, nos hicimos fuertes física y mentalmente a lo largo del torneo”. Agregó.

La futbolista argentina pasó por Boca Juniors y River Plate, así mismo, sabe manejar los momentos de tensión gracias a su recorrido en el balompié como en la tanda de penales ante Santos: “No me generó nervios, la historia ya estaba escrita sólo teníamos que vivirla, son momentos llenos de tensión o dudas de parte de las compañeras, pero nos sentimos ganadoras antes de jugar ese partido pese a que empezamos perdiendo, más allá de todo sabíamos que íbamos a ganar”.

El acompañamiento y apoyo del público fue muy importante: “Fue increíble bajar del avión y ver toda esa gente, nos acompañaron hasta al aeropuerto, me sorprendió y después de todo para Neiva y Colombia fue un triunfo histórico”.

Compartir junto a Yorely Rincón: “Es una jugadora distinta. Me encanta que esté tipo de jugadoras vuelvan a competir a Colombia, así la hacen más atractiva. Es una lástima que no esté en la Selección, pero Dios sabrá cuándo será el momento de retornar para que pueda aportar”.

En el 2022 ‘Fabi’ jugó en Santa Fe teniendo una temporada destacable en el equipo orientado por Omar Ramírez donde se quedaron a cortas de la gran final por la vía de los penales contra Cali.

“Cuándo estuve en Santa Fe logramos conocernos (con el profe Omar), él conocía mí trayectoria en el fútbol y sabía que le podía aportar en mi posición. En Santa Fe nos faltó un poco para llegar a la final, en ese momento nos eliminó Cali, pero se mantuvo el proceso con el profe Omar”.

Sobre la continuidad en la liga y falta de apoyo fue muy contundente: “Es muy contradictorio, si tienes potencial por qué no seguir apoyándolo, el fútbol femenino tiene que ser anualmente, estamos viendo los resultados y dejando en alto al país, pero cada año pasa lo mismo... Y puede ser frustrante porque ellas dan lo mejor y pero las entidades no respaldan a las jugadoras. Como otras chicas que están trabajando mientras se reanuda la liga y sin embargo dan los resultados esperados, imaginemos si les dan los recursos necesarios para que puedan vivir del fútbol. Como futbolista no lo entiendo, pero debemos plantear soluciones”.

“Las chicas de mi generación pasamos muchas cosas, desde rechazos o negarnos jugar, pero mentalmente nos hizo fuerte para pelear por el fútbol femenino y que una mujer pueda jugar. Tenemos que ver el auge de este deportivo y apoyar los nuevos talentos ojalá se organice la liga porque ellas tienen derecho al elegir su futuro”, puntualizó.