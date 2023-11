Cinco equipos, por los dos últimos cupos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023-II

Cada vez falta menos para conocer los equipos que estarán en la disputa por la estrella de fin de año en la Liga BetPlay 2023-II, aún hay cinco equipo con posibilidades, algunos tienen el panorama más complicado que otros, pero desde que existan las posibilidades matemáticas se aferran a esa última ilusión de estar en el selecto grupo de clasificados.

Cabe recordar que la fecha 20 de la Liga BetPlay 2023-II se disputará en dos días, el primer turno será el martes siete de Noviembre en donde tendrán cita los equipos que aún no han definido su clasificación, pero que tiene posibilidades de acceder a la siguiente instancia, por otro lado el miércoles ocho de Noviembre tendrán lugar los encuentros de los equipos que ya están clasificados y de los que tienen probabilidades de ser cabeza de serie de cara al sorteo de los grupos para los clasificados.

Son cinco equipos los que en la fecha 20 van a pelear por seguir en competencia y tener los últimos dos cupos, estos son los opcionados y sus posibilidades en caso de ganar, empatar o perder para seguir con vida en la Liga:

Junior de Barranquilla

Puntos actuales: 27

Posición actual en la tabla: 7

Diferencia de gol: +10

Rival de la fecha 20: Atlético Huila como local.

Fecha y hora de su partido: Martes 7 - 7:30 p.m.

En caso de ganar: Llega a 30 puntos y asegura la clasificación.

En caso de empatar: Llegaría a 28 puntos y debería esperar que Alianza Petrolera no gane por diferencia de 17 goles y si esto sucede, que Deportivo Cali pierda o empate su partido.

En caso de perder: Se queda en 27 puntos y debe esperar que Alianza Petrolera y Deportivo Cali empaten o pierdan sus partidos y que Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe no ganen sus encuentros, en caso de que estos últimos dos ganen, que el resultado de algunos de los dos no supere la diferencia de gol de Junior.

Deportivo Cali

Puntos actuales: 27

Posición actual en la tabla: 8

Diferencia de gol: 0

Rival de la fecha 20: Boyacá Chicó como visitante.

Fecha y hora de su partido: Martes 7 - 7:30 p.m.

En caso de ganar: Llega a 30 puntos y asegura la clasificación.

En caso de empatar: Tendría 28 puntos y debe esperar Alianza Petrolera pierna o empate, si Alianza Petrolera gana, debe esperar que no lo supere en diferencia de gol y si Alianza Petrolera lo supera en diferencia de gol, debe esperar que Junior pierda su partido.

En caso de perder: Se queda en 27 puntos y debe esperar que Alianza Petrolera pierda o empate su partido, que Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe pierdan sus compromisos y si alguno de los dos gana, que no lo supere en diferencia de gol.

Alianza Petrolera

Puntos actuales: 25

Posición actual en la tabla: 9

Diferencia de gol: -7

Rival de la fecha 20: Deportivo Pereira como local.

Fecha y hora de su partido: Martes 7 - 7:30 p.m.

En caso de ganar: Llega a 28 puntos y debe esperar que Deportivo Cali o Junior de Barranquilla pierdan, en caso de que Junior o Cali empaten, su victoria debe ser por un marcador abultado y superar la diferencia de gol de alguno de los dos equipos.

En caso de empatar: Estará eliminado.

En caso de perder: Estará eliminado.

Deportivo Pasto

Puntos actuales: 24

Posición actual en la tabla: 10

Diferencia de gol: -4

Rival de la fecha 20: Envigado FC como visitante.

Fecha y hora de su partido: Martes 7 - 7:30 p.m.

En caso de ganar: Tendría 27 puntos y debe esperar que Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe empaten o pierdan sus partidos, además que Cali o Junior Pierdan y con su victoria debe superar la diferencia de gol del que pierda sea Junior o Cali.

En caso de empatar: Estará eliminado.

En caso de perder: Estará eliminado.

Independiente Santa Fe

Puntos actuales: 24

Posición actual en la tabla: 11

Diferencia de gol: -7

Rival de la fecha 20: Once Caldas como local.

Fecha y hora de su partido: Martes 7 - 7:30 p.m.

En caso de ganar: Llegaría a 27 puntos y debe esperar que Alianza Petrolera y Deportivo Pasto empaten o pierdan sus partidos, además que Cali o Junior Pierdan y con su victoria debe superar la diferencia de gol del que pierda sea Junior o Cali.

En caso de empatar: Estará eliminado.

En caso de perder: Estará eliminado.