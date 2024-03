Los amix visitaron a su rival de patio, Independiente Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', escenario que fue el encargado de recibir el encuentro de estos dos equipos por la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-l.

Ante la derrota de Fortaleza CEIF su director técnico Sebastián Oliveros y el jugador Juan José Guevara hablaron con los medios de comunicación y dieron sus apreciaciones del juego.

"Para nadie es un secreto que estamos haciendo las cosas bien, que en muchos pasajes del partido generamos presión, dominamos, tenemos posesión, llegamos al área, peo cuando llegamos al último momento para hacer el gol no estamos teniendo precisión y se nos van los puntos, uno debe ser superior al rival en tema de goles", indicó Oliveros al iniciar sus apreciaciones.

Sobre las estadísticas que generan los partidos, Oliveros fue claro al indicar que Fortaleza ha tenido superioridad en los diferentes números, menos en el gol, "si ustedes ven las estadísticas somos superiores en todos los aspectos, excepto en el gol, ellos tienen dos muy buenas opciones, una que es gol, otra que es gol anulado y en el segundo tiempo se da la jugada que es tiro penal, que para mí no era y luego llega el tiro de esquina donde llega el segundo gol", manifestó Sebastián.

Igualmente el 'timonel' de los amix, indicó que es técnico de idea, "nosotros somos un equipo de idea, soy un técnico de idea, no renuncio a ella por lo que se ha hecho, los que conocen al equipo desde segunda división saben que esa es nuestra forma de jugar, sabíamos que el año pasado teníamos dos jugadores que marcaban la diferencia y ayudaban en esa parte del gol, este año no ha sido fácil reemplazar a ese hombre", comentó el técnico.

Por su parte el jugador Juan José comentó sobre la ausencia de su compañero Daniel, "considero que personalmente me he sentido muy bien, han sido partidos que normalmente todos trabajamos de la misma forma, sobre Dani, sí, él ha sido un compañero que nos brindaba esa seguridad, esa solvencia en la parte de atrás, pero sabemos que los que estamos atrás trabajamos de la misma manera. Los goles que nos han hecho durante estos partidos han sido por errores puntuales que no han sido culpa de algún jugador", indicó el jugador.

Sobre el juego que viene ante América de Cali, Oliveros agregó que: "Nosotros siempre hemos marcado en zona, no marcamos hombre a hombre, tengo que ver el gol y seguir revisando, me da mucha tristeza por Alejandro porque él tenía mucho sentimiento por este partido". "Contra América vamos a tener el estadio con más aficionados visitantes que locales, pero es Bogotá, es nuestra casa y hay que salir a buscar el partido", concluyó el técnico.

A su vez el técnico de Fortaleza resaltó que jugar en primera no es fácil, pues se comete un error y este lo cobran. "Es notable que las dos atajadas de Mosquera fueron fundamentales para mantener el arco en cero del equipo rival, tuvimos una que otra opción, pero al fin y al cabo somos nosotros los que generamos, y por eso debemos seguir trabajando", agregó Guevara.

Fortaleza ya se prepara para recibir al América de Cali en la próxima fecha y volver a sumar de a tres. "Son nueve fechas y tenemos un objetivo que es permanecer en la categoría", indicó Oliveros.