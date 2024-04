Historial Fortaleza vs Once Caldas: llevan la ventaja los 'blancos'

'Amix' y albos se verán las caras por la decimosexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I en la capital de la República. Los dirigidos por el bogotano Sebastián Oliveros, vienen de dos victorias, un empate y dos derrotas en las últimas cinco jornadas, ocupando la casilla 11 en la tabla de posiciones con 19 puntos. Mientras los dirigidos por Hernán Darío Herrera vienen de cuatro victorias y un empate, y con un Dayro Moreno inspirado, ocupan la tercera casilla en la tabla con 28 puntos y ad portas de la clasificación.

Ambas escuadras vienen de enfrentarse entre semana, también en el Estadio Metropolitano de Techo, pero esta vez por el juego de ida de la fase 2 de la Copa BetPlay Dimayor 2024. Encuentro que terminó con victoria 2 a 1 para los bogotanos con anotaciones de Jesús Arrieta y Nicolás Rodríguez, y Esteban Beltrán para los visitantes.

Historial

Capitalinos y manizaleños se han enfrentado en tan solo cinco ocasiones tanto en Bogotá como en Manizales, contando el partido por copa mencionado anteriormente. Así pues, Fortaleza registra tan solo una victoria, tres victorias para el Once Caldas y un empate.

Historial cuando se juega en Bogotá

Enfrentamientos: 3

Victorias de Forta: 1

Empates: 1

Victorias blancas: 1

El partido más reciente disputado por liga terminó con un punto para cada lado en empate a un gol. En aquella ocasión anotaron Kevin Salazar para los locales y Oscar Estupiñán para la visita.

Resultados de los cinco encuentros

10 de abril de 2024: Fortaleza 2-1 Once Caldas

2 de agosto de 2016: Once Caldas 3-0 Fortaleza

24 de febrero de 2016: Fortaleza 1-1 Once Caldas

21 de julio de 2014: Fortaleza 0-1 Once Caldas

25 de enero de 2014: Once Caldas 3-1 Fortaleza

Otras estadísticas

En la última victoria del blanco blanco ante los 'amix' anotaron Oscar Estupiñán, César Quintero y Sergio Romero, para un marcador de 3 a 0.

Los jugadores que han vestido ambas camisetas y hoy en día hacen parte de los planteles actuales son solo tres en total: Leonardo Pico, César Hinestroza y Juan David Cuesta. Los dos primeros hoy defienden la camiseta de las gafas, mientras el último hace parte del blanco.