La Equidad pasa por su mejor momento en los últimos años, pues se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones, está invicto y brinda un juego bastante atractivo de ver, esto se debe al largo proceso y al trabajo de Alexis García, que desde el año anterior tiene jugando a su equipo bastante bien, pero tenía una falencia que era el gol, ítem pendiente que ha ido solucionando de a poco y hoy por hoy es uno, si no el mejor equipo que juega en el fútbol profesional colombiano.

El equipo asegurador viene sorprendiendo de gran manera y Alexis García dejó sus palabras sobre el buen momento por el que pasa su equipo: "Hay que recordar que es un trabajo de equipo, no solamente de los once jugadores, sino de los que entraron, es un trabajo de nuestros preparadores físicos que tienen al equipo físicamente muy bien, es un trabajo de los asistentes técnicos que me ayudan demasiado, del presidente, es un trabajo del entrenador de arqueros, del médico, de los utileros, La Equidad es un equipo y estoy feliz viendo muy feliz a mi gente".

Luego de tener el resultado a favor durante gran parte del partido para el segundo tiempo sobre el minuto 78, Alexis García hizo un cambio en el esquema poniendo tres centrales en el fondo, justamente el entrenador explicó el porqué de este cambio y lo que buscaba en el juego: "La idea de nosotros en el cinco no es meternos atrás, ni colgarnos de los palos y ahí tuvimos tres opciones de gol después del cinco, la idea del cinco por el contrario es salir más adelante, evitar que el rival nos haga hacer un bloque bajo".

El elenco asegurador anda en tan buen momento que los once jugadores inicialistas se destacan y los que ingresan desde el banco no se quedan atrás.

En el partido ante Deportivo Cali el mediocampo jugó un papel fundamental y dos de los hombres que hacen parte de este sector son Felipe Acosta y Juan Ceballos, justamente el entrenador García entregó su percepción sobre estos futbolistas: "Están en un gran nivel, están haciendo un trabajo maravilloso, son jugadores muy importantes para el equipo y nos han dado un equilibrio espectacular que el equipo necesitaba".