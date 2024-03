El conjunto embajador visitará a Jaguares por la fecha 11 de la Liga BetPlay. Este partido es fundamental para el equipo bogotano, pues ya lleva una racha de 4 partidos perdidos (Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas, Equidad) y actualmente se encuentra en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 11 puntos y una diferencia de gol de 0.

Esta realidad de Millonarios, es contraria a la del equipo local, pues Jaguares lleva tres partidos por liga sin conocer la derrota, se encuentra de 11 en la tabla de posiciones con 13 puntos y una diferencia de gol de +2. Hay que tener en cuenta que el equipo felino tiene un partido menos.

La mala suerte de Millonarios

Además del bajo nivel individual que están teniendo unos jugadores, como Daniel Ruiz se suman las reiteradas lesiones que se está teniendo en el equipo, para este partido no se podrá contar con David Mackalister Silva, Leonardo castro y Santiago Giordana, por lo que preocupa el ataque, ya que en los últimos cuatro partidos, el conjunto embajador ha recibido seis goles y solo ha anotado uno.

Millonarios como visitante

De los partidos que se han disputado por Liga, 4 han sido en condición de visitante (Bucaramanga, Tolima, Nacional y Patriotas). De esos compromisos ha perdido dos, empatado uno y ha ganado en una ocasión; sin embargo, hay que tener en cuenta el horario y la ciudad en la que se va a jugar, pues el clima juega un factor fundamental.

Teniendo en cuenta las diversas bajas del equipo y las constantes lesiones preocupa el físico de los jugadores para este partido, además para ese compromiso Jaguares va a salir a ganar, ya que tiene necesidades en la tabla del descenso.

El equipo local viene anotando en sus últimos tres partidos (Once Caldas, América y envigado) por lo que preocupa aún más las bajas embajadoras, además, en sus últimos tres partidos como local, los felinos no han sufrido la derrota, pues le ganó a Águilas Doradas y a Once Caldas y empató con América.