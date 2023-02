Alberto Gamero: "Once Caldas nos puso un rombo en la mitad"

Con un equipo bastante joven y poco compacto, saltó a la cancha Millonarios en Palogrande. El técnico Alberto Gamero le apostó a los canteranos y a los jóvenes para dejar descansar al primer equipo de cara al partido de vuelta frente a Universidad Católica por Copa Libertadores. Por desgracia, el experimento no surtió efecto, pues Millonarios cayó por primera vez en el año.

Jorge Arias fue el elegido para acompañar al profesor Gamero en la rueda de prensa en la que explicaron en que fallaron y en la que analizaron que podría mejorar este equipo suplente.

El "kínder" de Gamero y la primera derrota

Once Caldas no ha tenido un gran semestre, pero aún así, logró vencer a un Millonarios que no encontraba la armonía y el equilibrio con una gran táctica en el centro: "Veíamos que cuando comenzó el partido, Caldas nos puso un rombo en la mitad y ahí nos generaba posibilidades de llegada. Nosotros teníamos un 2-1 y ellos tenían casi que un 3-1 y ahí nos quitaban el balón y por ahí nos estaban penetrando", comentó el estratega samario respecto a la táctica que Once Caldas les impuso desde el comienzo.

Dayro Moreno le dio el gol del triunfo a su equipo al minuto 11 del primer tiempo. A pesar de eso, Gamero quedó con la sensación de que fue un juego parejo: "El gol fue descuido de nosotros porque sabíamos que los laterales iban a salir y nos descuidamos de Piedrahita. Después del primer gol, 20 o 25 minutos más o menos del primer tiempo, cuando hicimos el tren, estaba el rombo en la mitad y me parece que emparejamos un poco más el partido."

Finalmente, comentó que este segundo equipo se equivocó con el gol a pesar de conocer bien esa jugada, pero aún así queda con una buena sensación ya que la posición se mantuvo y no se perdió la esencia. El próximo partido de Millonarios será frente a Universidad Católica el jueves 2 de marzo en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.