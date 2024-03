Esta no es una fotografía en el Plazas Alcid de Neiva o en La Independencia de Tunja, es una imagen retratada en el Atanasio Girardot, cancha que otrora era un verdadero fortín y una fortaleza inexpugnable que ya quedó en el pasado.

Hoy por hoy, los jugadores que visten la camiseta verde y blanca, son un puñado de muchachos que juegan sin ganas y sin fútbol. En el ámbito futbolístico son un equipo que se les dificulta dar un pase correcto a cinco metros, un equipo que corre sin sentido, un equipo que intenta veinte centros por partido y ninguno le sale bien, un equipo que perdió por completo la confianza.

Cuando no se juega con una actitud positiva y corajuda, al primer golpe se derrumba y no se levanta, al primer gol que reciben se rinden y pareciera no haber reacción, cuesta mucho parar un balón y hacer un gol parece ser una utopía.

Este aterrador presente futbolístico que tiene a Atlético Nacional ad portas de una eliminación tiene sus consecuencias en su activo más importante: La hinchada. La de Nacional ha sido una hinchada acostumbrada a tocar el cielo con las manos, el techo para esta fanaticada es llegar a ser campeón de un Mundial de Clubes, el máximo logró que puede obtener un club en todo el mundo.

Precisamente esas vivencias, es lo que ilusiona al hincha de Nacional, es lo mas top a lo que un verdolaga puede aspirar, sueño que jamás podrán sentir muchos otros no solo en Colombia, sino en el continente. De acuerdo a estás expectativas, es por eso que este difícil momento de Nacional es tan duro para los más de quince millones de hinchas que respiran por el verde y el blanco.

La pelea con la directiva que ya es de amplio conocimiento en todo el país futbolero y sus equivocadas decisiones, han hecho mella evidentemente en el cariño del hincha por su club. El maltrato a los ídolos, la indiferencia ante un clamor popular y el desconocimiento de la realidad son los principales errores de esta dirigencia que tiene el barco a la deriva sin norte fijo.

​​​​​Lastimosamente aún los hinchas del Rey de Copas nos preguntamos si ya se tocó fondo o no, algunos dicen que si y otros argumentan que solo llegando a la segunda división se tocará realmente fondo, un escenario bastante catastrófico que de llegarse a dar, recalaría en un caos social en todo el país, pero que siendo cierto es difícil que se dé...

Todos estos ingredientes han creado la receta perfecta para que el verdadero doliente de Atlético Nacional se sienta y se vea como los que están en la foto del artículo, desinteresados, desinformados, apáticos y totalmente en contravia de todo lo que ha hecho fuerte al club, la unión entre la hinchada y el equipo.

La solución a la vista es simple, aceptar el clamor popular y sacar del club que tanto queremos a las personas que no muestran amor alguno por los colores que han representado al fútbol colombiano. Recuperar el amor incondicional de esta hinchada es simple, tan solo se requiere tomar decisiones en pro de la recuperación de la grandeza del club, retirar a las personas que no hacen su trabajo correctamente, reforzar el equipo conforme a la jerarquía de Atlético Nacional lo exige y recuperar lo más importante, el activo infaltable de la historia de Atlético Nacional, su gente.